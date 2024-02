L'autodiagnòstic de malalties mentals pot acabar en autolesions i suïcidi

'Soy TOC' o, fins i tot, 'Soy Límite'; són autodiagnòstics que els especialistes estan escoltant a les consultes de boca d'adolescents. Una moda "preocupant", ha alertat la psicòloga clínica Maria Pilar Berzosa, que pot acabar en autolesions o suïcidi.

És el que en psicologia es coneix com a 'profecia autocomplidora', és a dir, et creus alguna cosa i el cervell et comença a demostrar que ho tens. Així, si tens una mania i dius que tens TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu) intensificaràs inconscientment aquesta mania i corroboraràs que tens un TOC.

Aquest fenomen, conegut com a 'autoetiquetatge', és preocupant perquè el nivell d'influència que tenen les xarxes socials és multiplicador, ha explicat Berzosa, professora del Grau en Psicologia de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR).

Una de les conseqüències de l'era digital és que els menors estan més exposats que mai a una gran quantitat d'informació sobre salut mental i s'està observant, a partir dels quinze anys, com es creuen molts que tenen un trastorn.

"El diagnòstic més greu que estem veient és el Trastorn Límit de la Personalitat, que és un quadre que fins i tot està acompanyat moltes vegades amb autolesions, trastorn alimentari, depressió", ha explicat.

No es pot diagnosticar a l'adolescència, es diagnostica a partir que la persona és adulta i "és molt greu", ha indicat, "que s'està veient adolescents anar a una consulta i dir: jo sóc límit".

"Això interfereix en la feina amb la persona perquè, primer, s'ha de treure del cap i és un problema enorme", ha assenyalat.

Fins als 21 anys, com a mínim, el cervell no està format, aleshores és molt vulnerable que tot el que passa s'intensifiqui. Un autodiagnòstic de trastorns tan greus "vulnerabilitza moltíssim la persona i les possibilitats de solució".

Es tracta d'alguna cosa "que té solució", però, "amb els que van a consulta", ha afirmat preguntant-se "què fan els que no hi van" i considerant si "tindrà això a veure amb l'augment d'autolesions i d'ideació suïcida i desesperança". "Doncs també hi influirà moltíssim", ha asseverat.

Per a la salut mental "és una situació preocupant perquè l'excés d'informació perjudica i els adolescents és veritat que han naturalitzat anar al psicòleg, ja no és bojos", però s'està donant la situació que "vénen amb un autodiagnòstic i es retroalimenten entre ells en grups socials”.

Pla d'actuació

Per a aquesta psicòloga clínica, s'hauria de fer un pla educatiu de detecció d'aquest tipus de problemàtica perquè els centres, igual que hi ha un protocol per al bullying, puguin actuar.

Si no n'hi ha, el professor ha d'observar el nen, traslladar la situació a l'orientador i posar-se en contacte amb la família: "Com més aviat millor, després ja es decidirà si el nen està exagerant o cal actuar", ha destacat.

Berzosa ha posat l'accent que "no es pot evitar afrontar això perquè, entre sis persones en què no sigui rellevant en tenim un que potser se suïcida; així que davant d'un risc tan elevat ens hem de curar en salut a l'escola ".

Quant als pares, recomana observar els símptomes d'alarma basats en els hàbits, per exemple, un increment de l'ús de les xarxes, del mòbil, anomalies respecte al son, deixar de menjar o menjar en excés, estar més agressius o més inhibits .

"És que sóc TOC". Davant d'una afirmació així, Berzosa recomana convidar a tenir esperit crític: què és això, quins símptomes creus que tens i, si cal, acudir a un professional “perquè ens digui si és això o és una crisi associada a l'etapa adolescent” . I que siguin "professionals sanitaris o clínics, no val un cosí que és psicòleg esportiu", ha demanat.

Evitar les xarxes socials

Si un adolescent se sent malament la recomanació és: “Abans de posar-te una etiqueta fes una llista dels símptomes, observa durant un parell de setmanes com estàs portant la teva vida, com estàs menjant, com estàs dormint, si estàs fent esport, i si no fes-ho, perquè l'esport ja és una estratègia de salut mental, com t'estàs concentrant”.

"Intenta evitar xarxes i personatges que et vulguin convèncer que tens un trastorn, quan ells no són experts; sigues exigent amb qui faran cas".

Finalment: "Utilitzar les tecnologies per veure coses positives, perquè estar veient trastorns no t'ajudarà i, si tens símptomes, és el moment d'anar a un especialista".

Els problemes psicològics, ha relatat, són coetanis amb com estigui la societat en aquell moment. Ara, la moda és generalitzar el que algú és narcisista.

"Jo no sabria dir qui els ho inventa, algú treu la moda que tots són narcisistes, ja va passar amb l'estrès, amb la depressió, estic depre en comptes de dir estic trist, el cas és que es popularitza".

Davant d'això, cal preguntar: "Què dius, que és egoista, donem l'alternativa amb un sinònim més adaptat".

Una situació "desbordant" que es tractarà al Congrés Internacional 'Prevenció i tractament familiar per a la millora de la salut mental infanto-juvenil', i en què Berzosa és ponent.

Del 22 al 24 de febrer de 2024, de forma en línia i presencial, se celebrarà el Congrés Internacional 'Prevenció i tractament familiar per a la millora de la salut mental infanto-juvenil', organitzat per UNIR i l'Associació Espanyola per a la Recerca i el Desenvolupament de la Teràpia Familiar (AEI+DTF).

Amb ell, es volen reunir experts i professionals en el camp de la salut mental familiar per debatre i analitzar les diverses problemàtiques que afecten el benestar emocional de les famílies.

A través d'enfocaments basats en la pràctica clínica de la teràpia familiar, l'experiència als centres educatius i l'evidència científica, es cercaran estratègies d'intervenció i prevenció per a la millora de la salut mental infant juvenil que siguin efectives.