Bad Gyal i les seves germanes Mushkaa i Greta brillen juntes en un concert a Madrid

Les hermabes Bad Gyal i Mushkaa han complert portat la seva cançó conjunta 'SexeSexy' a un punt culminant. Després del llançament, totes dues l'acaben de cantar en directe per primera vegada. I ho han fet en un lloc assenyalat: un Wizink Center de Madrid ple de gom a gom. Durant el concert de Bad Gyal a Madrid, en què estava presentant el seu àlbum 'La joia', va convidar dues de les seves germanes a pujar a l'escenari.

Concretament, van pujar Mushkaa i Greta. Ho van fer per interpretar juntes 'SexeSexy'. El gest no només va emocionar les germanes i el públic, sinó que també va deixar clar el suport i orgull que Bad Gyal sent per les seves germanes menors en la seva incipient carrera artística. De fet, la mateixa Bad Gyal celebro que "són les meves germanes, unes artistes de l'hòstia, si no les heu sentit encara, aneu tard".

'SexeSexy és una col·laboració destacada entre les artistes Mushkaa i Bad Gyal, marcant la seva primera cançó conjunta que combina català i castellà. La cançó forma part de l'àlbum debut d'estudi de Mushkaa, 'SexySensible', i compta amb un videoclip que presenta ritmes dancehall i una producció a càrrec de Bexnil.

El llançament de 'SexeSexy' va generar interès entre els seguidors de les dues artistes, encara que també va enfrontar certa controvèrsia a causa de la censura de l'anunci inicial a TikTok pel contingut explícit de la lletra. Tot i aquest incident, la cançó ha captat l'atenció de l'audiència i s'ha posicionat al radar musical gràcies al talent i estil únics de Mushkaa i Bad Gyal.

Per a Bad Gyal, aquesta col·laboració representa un retorn al català a la seva música, mostrant la seva versatilitat com a artista. En conjunt, 'SexeSexy' és una addició rellevant al repertori de les dues artistes i ha generat molta expectació dins de l'escena musical catalana i espanyola.