per Jordi Muñoz González

El director xeral d'Emerxencias, Santiago Villanueva, ha comparegut a les 12.30 amb les dades de participació a les 12.00 d'aquest diumenge 18 de febrer.

Així, Villanueva assenyalava que a les 12.00 hores la participació era d'un 17,09%, a la mateixa hora el 2020 la participació era d'un 19,42%. Això significa una baixada d'un 2,11% de participació a tota Galícia.

A la Corunya la participació està en un 16,68% davant el 18,79% del 2020, una baixada del 2,11%. A Lugo es comptabilitzava una participació del 17,71% davant el 18,20% de les eleccions del 2020, una baixada del 0,49%. A Ourense la participació estava en el 19,29% davant del 21,70% del 2020, una caiguda del 2.41%. Pontevedra donava un resultat del 16,64% davant el 19,85% l'any 2020, la baixada és del 3,21%.

En comparació de les eleccions del 2016, les dades a les 12 hores eren d'una participació del 15,01%. A la Corunya havia participat el 14.7%, a Lugo el 15,20%, a Ourense el 18,24% ia Pontevedra el 14,21%.

El vot CERA dóna una dada de participació del 6,15% del total d'electors que sumen 476.544 persones. El total de vots recollits és de 29.300. Aquest vot es recontarà a partir del 26 de febrer.

Sobre la baixa participació a aquesta hora, Villaverde ha indicat que les valoracions les faran al final de la jornada electoral. El secretari general lliga la participació a l'adaptació que facin els votants als horaris respectius.

Durant el 2020 les restriccions per la COVID havien decidit molta gent votar per correu. A la pregunta de si aquest fet té alguna cosa a veure amb el que va passar el 2024. Villaverde ha respost que cal esperar els resultats finals. D'altra banda, sobre les incidències, preguntat sobre l'endarreriment en una taula de Beade que pot tancar 45 minuts més tard, Villanueva ha dit que encara no té informació.