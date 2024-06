El Banc Central Europeu baixarà els tipus dinterès per primera vegada en vuit anys

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit abaixar els tipus d'interès per primer cop en vuit anys. La mesura, que serà anunciada oficialment el dijous 6 de juny, implica una reducció de 0,25 punts bàsics i situa el rang objectiu dels tipus d'interès entre el 2,5% i el 3%.

Aquesta decisió s‟emmarca en un context d‟inflació moderada a Europa. A l'abril, l'Índex de Preus al Consumidor (IPC) es va situar en un 2,4%, mentres que al maig, la inflació a Espanya va ser del 3,6% ia Alemanya del 2,4%. Aquestes dades reflecteixen una desacceleració en el creixement dels preus, cosa que ha permès al BCE considerar una flexibilització de la seva política monetària.

Luis de Guindos, vicepresident del BCE, ha comentat que “estem adoptant un enfocament prudent, que afavoriria una reducció de 25 punts bàsics”. Per part seva, l'economista en cap del BCE, Philip Lane, ha indicat: "La millor manera d'emmarcar el debat és que encara hem de mantenir una política restrictiva aquest any. Però dins d'aquestes restriccions, ens podem moure una mica a la baixa." Tot i la mesura, la directora de supervisió bancària del BCE, Gloria Ortiz, va advertir que "les rebaixes de tipus no seran ni tan intenses ni tan ràpides com s'esperen."

L'Euribor, el principal índex a què estan referenciades la majoria d'hipoteques a Espanya, va tancar al maig en 3,68%, per sota del 3,86% registrat el mateix mes del 2023. Aquesta baixada de tipus es tradueix en un alleugeriment financer per a moltes famílies. Segons estimacions, per a una revisió anual de les hipoteques, les famílies estalviaran més de 15 euros al mes, cosa que equival a 184 euros en un any. Per a aquelles que revisen semestralment, lestalvi mensual serà de gairebé 30 euros.

Tot i que la reducció de tipus és un pas significatiu, persisteixen els dubtes sobre la trajectòria futura de la política monetària del BCE. No és clar si s'aplicarà una segona retallada al juliol o si s'esperarà fins al setembre. La pressió dels 'falcons', que advoquen per una política més conservadora a causa de la desigualtat en la desinflació en alguns països i l'augment real dels salaris a Alemanya (3,8% el primer trimestre), podria influir en la presa de decisions.

Aquesta retallada de tipus marca la fi d'un cicle històric de pujades consecutives, que van portar els tipus des del 0% al 4,5%. Des del setembre, el BCE havia mantingut el tipus d'interès en un 4,5% durant cinc reunions consecutives. La reducció actual, encara que modesta, assenyala un canvi en la postura del BCE, que cerca equilibrar la necessitat de controlar la inflació amb la de fomentar el creixement econòmic a la zona de l'euro.