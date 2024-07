La banca plora la mort de Pedro 'Perico' Gómez de Baeza

per Redacció CatalunyaPress

Pedro Gómez de Baeza, president de GBS Finance i una figura històrica al món de les finances espanyoles, va morir dimecres 3 de juliol als 70 anys a causa d'un infart, segons ha confirmat la mateixa entitat.

Conegut afectuosament com Perico , la seva carrera va abastar més de quatre dècades, durant les quals va ocupar posicions de lideratge en institucions financeres internacionals i va ser membre de nombrosos consells d'administració.

Doctor Enginyer Industrial per la Universitat de Madrid, va obtenir un MBA a la Wharton School of Finance de la Universitat de Pennsylvania. Va iniciar la seva carrera professional el 1979 com a analista financer a JP Morgan, especialitzant-se en fusions i adquisicions als Estats Units i Llatinoamèrica.

De 1982 a 1989, va ser Director General a The First Boston Corporation a Nova York, signatura que posteriorment es va integrar amb Credit Suisse. A First Boston, Gómez de Baeza va ser responsable de les activitats al sud d'Europa i Amèrica Llatina.

Posteriorment, va formar part del Consell d'Administració del Banc SG Warburg & Co a Londres i va actuar com a Accionista i Conseller Delegat de SG Warburg Espanya. A més de la seva trajectòria destacada a la banca, Gómez de Baeza va integrar els consells d'administració d'empreses com Petronor, Ebro Foods i Biosearch Life. En els seus últims anys, va presidir L'Organic i L'Almazara by Starck, i va ser Soci Fundador de Cercle Fortuny.

"Som molts els amics que avui plorem la seva mort. Els que, com ell, hem fet de creuar l'Atlàntic un costum, ens quedem com en aquell moment del viatge en què el temps sembla aturar-se entre el món que deixem enrere i el que ens donarà la benvinguda a l'altra banda. Amb aquesta tristesa del comiat que precedeix la feliç abraçada quan els nostres camins tornin a trobar-se. ia retrobament”, ha escrit Antonio Camuñas, fundador de Global Strategies, en un llarg article de comiat a Gómez de Baeza que ha publicat aquest dijous 4 de juliol el digital The Objective .