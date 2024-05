Bany d'or: Adriana Cerezo, campiona d'Europa de taekwondo

La taekwondista espanyola Adriana Cerezo es va proclamar, dijous passat 9 de maig, campiona d'Europa de la categoria de -49 quilos després de signar un gran concurs a la primera jornada de l'Europeu que s'està disputant a Belgrad i coronat amb l'or davant el seu gran rival continental, la turca Merve Dincel.

La d'Alcalá de Henares, bronze europeu el 2022 i mundial el 2023, va demostrar que està a bon nivell a mesos de disputar els seus segons Jocs Olímpics a París, on intentarà tornar a pujar al podi després de la brillant medalla de plata de fa tres anys a Tòquio. La madrilenya, número dos del rànquing i primera favorita a Belgrad, es va mostrar molt ferma i es va desfer en dos assalts de la russa Irina Rogozina i de la búlgara Aleksandra Georgieva per plantar-se a les semifinals.

Aquí tampoc va donar gaires opcions a l'alemanya Supharada Kisskalt, a qui també va derrotar per 2-0 per citar-se amb una dels seus grans rivals d'aquest pes, la turca Dincel, actual campiona del món i d'Europa i que s'havia classificat per a la baralla per l'or amb solvència.

Com era d'esperar, el combat pel tron continental va ser molt igualat entre dos rivals que es coneixen molt bé i en què Cerezo va tenir nervis d'acer per emportar-se'l al tercer i definitiu assalt per sumar un nou èxit al seu palmarès, i segon or europeu després del de 2021.

No va ser l'única medalla de la jornada per a la delegació espanyola que també es va emportar un bronze a l'Europeu de Parataekwondo gràcies a Joel Martín en categoria -58 kg K44. L'espanyol va guanyar el mongol Tyemirbyek Khaulyet, però a la baralla per entrar a la final no va poder amb l'israelià Asaf Yasur, primer favorit.

A més, en la categoria de -63 kg, Joan Jorquera, bronze continental i mundial, no va poder passar del seu primer combat malgrat que partia com el segon cap de sèrie al quadre. L'hongarès Omar Gergely Salum el va derrotar per 2-0. La mateixa sort va córrer en -73 kg Belén Morán, que va perdre en el seu debut per 2-1 davant la txeca Iveta Jirankova.