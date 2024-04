El Barça aparca per unes hores la Champions per visitar el Cadis

El Futbol Club Barcelona visita aquest dissabte a les 21h el Cadis Club de Futbol al Nuevo Mirandilla, i en un partit corresponent a la jornada 31 del campionat de LaLiga. Un partit que està incrustat enmig de l'eliminatòria de quarts de final de la UEFA Champions League que els blaugranes van obrir aquesta setmana contra el París Saint-Germain, amb una victòria de somni, i que tancaran dimarts que ve.

Pot semblar que aquest partit no sobra, que no és oportú. La circumstància de la Champions així ho convida a pensar. No hi ha un sol culer ara mateix que estigui pensant més en aquest partit que en el de dimarts que ve. No hi ha cap culer que no estigui entre l'eufòria del Parc dels Prínceps i la prudència de saber que el 2-3 no és gens definitiu, amb un Kylian Mbappé amb ganes de venjança, i amb un PSG que aquest cap de setmana descansa, gràcies al permís de la Lliga 1.

Aquest partit no sobra. Primer, perquè en clau de LaLiga ve precisament abans d'un altre gran xoc: el Clàssic del Santiago Bernabéu de la setmana que ve. Ja va advertir Xavi en roda de premsa que no es pot fallar a Andalusia, per mantenir, com a mínim, els vuit punts d'avantatge amb els blancs, líders a la classificació, i poder continuar somiant amb una remuntada inesperada. El conte de la lletera explica que els blaugranes poden sortir a cinc punts del feu blanc, si els guanyen i si avui fan els deures, com també els de Carlo Ancelotti, amb una victòria predictible davant el Mallorca.

Aquest partit contra el Cadis tampoc no sobra, perquè serà una bona oportunitat per a molts jugadors de convèncer Xavi. Contra el PSG, que no deixa de ser un partit molt més important, hi haurà dues baixes importants. Sergi Roberto i Andreas Christensen es perdran la tornada de l'eliminatòria a Montjuïc per acumulacions de targetes grogues. En aquest sentit, podria entrar a l'onze inicial davant els francesos Fermín López, acompanyant Ilkay Gündogan i Frenkie de Jong. O, si el tècnic ho considera oportú, donar entrada a Pedri González com a titular, decisiu a París entrant des de la banqueta. Sigui com sigui, Fermín té paperetes per ser important a Champions, ia Cadis podria tenir una bona prova.

Els possibles onzes del Cadis-Barça

Els que no estaran segurs a Cadis són Robert Lewandowski, Íñigo Martínez i Joao Cancelo. Els tres jugadors van veure la groga a l'últim duel de LaLiga, forçant-la per arribar nets al Santiago Bernabéu. Així que, entre aquesta circumstància i la proximitat del duel davant el PSG, es preveuen moltes rotacions. Perquè jugadors com Ilkay Gündogan o Lamine Yamal també acumulen molts minuts. Xavi podria sortir avui amb Ter Stegen; Marcos Alonso, Christensen, Araujo, Héctor Fort; Sergi Roberto, Fermín López, Pedri; Joao Felix, Ferran Torres, Vitor Roque.

Aquest seria l'onze per visitar un Cadis que s'ho juga tot. Com que aquest divendres el Celta de Vigo va perdre contra el Betis, els gaditans són a tres punts dels viguesos, que són l'equip que marca ara mateix la salvació. Mancant vuit partits, no poden especular i han de sumar de tres en tres. El tècnic Mauricio Pellegrino els ha donat aire fresc a la banqueta. Tenen un calendari exigent (Girona i el Reial Madrid esperen a l'horitzó), però vénen d'una victòria contra el Granada que els va apujar la moral. Podrien sortir amb un onze format per Ledesma; Iza, Fali, Chust, Javi H; Alcaraz, Àlex, Navarro, Nebot; Rams, Juanmi