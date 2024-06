El Barça de bàsquet destitueix Roger Grimau

El fins ara entrenador del Barça de bàsquet, Roger Grimau, ha estat destituït, ha anunciat aquest dissabte el club blaugrana, que ha rescindit el contracte de l'exjugador, que finalitzava el 2025, una decisió motivada per l'eliminació de l'equip a les semifinals de la Lliga Endesa i després de no poder classificar-se per a la Final Four de l'Eurolliga.

"El Barça ha decidit rescindir el contracte de Roger Grimau, que el vinculava a l'entitat fins al 30 de juny del 2025. El FC Barcelona vol expressar públicament el seu agraïment a Roger Grimau per la professionalitat, compromís i dedicació que ha mostrat al capdavant del banqueta barcelonista. El Palau Blaugrana sempre serà casa seva”, va anunciar l'entitat catalana.

D'aquesta manera, Grimau s'acomiada de la banqueta culer després de 84 partits dirigits entre la Lliga Endesa (39), l'Eurolliga (39), la Copa del Rei (3), la Supercopa (1) i la Lliga Catalana (2), amb un balanç de 51 victòries i 33 derrotes i el títol de la Lliga Catalana.

El barceloní es va convertir en primer entrenador del FC Barcelona el juny del 2023, substituint Sarunas Jasikevicius. Tot i això, les expectatives no s'han complert. L'equip va començar el curs perdent la Supercopa contra el Reial Madrid, tot i que la falta de confiança es va aguditzar al maig, després de perdre l'opció d'entrar a la Final Four de l'Eurolliga contra l'Olympiacos al cinquè partit al Palau i després d'encaixar un 3-0 al 'Desempat' de Lliga Endesa davant el conjunt blanc.

La segona aventura de Grimau al club finalitza després de sis temporades com a entrenador. A més d'assumir la responsabilitat del primer equip durant la temporada 2023-24, també va ser tècnic del Barça Atlètic i del júnior (2021-23) i entrenador assistent del segon equip a la LEB Or ia la LEB Plata (2018-2021). A la seva primera etapa com a jugador, Grimau va defensar la samarreta del Barça durant vuit temporades (2003-2011) i va ser el capità que va aixecar l'Eurolliga del 2010.