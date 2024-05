El Barça de bàsquet, ser o no ser contra l'Olympiacos

El Barça de bàsquet jugarà aquest dimecres a la nit el cinquè i definitiu partit dels quarts de final de l'Eurolliga contra Olympiakos. La sèrie ha viatjat al cinquè partit, després de l'empat a dos que els grecs van establir a l'últim partit. Aleshores, van donar un dur correctiu que ha de servir el conjunt de Roger Grimau per canviar moltes coses.

El millor és el factor pista. La bona fase regular del Barça els va fer aconseguir aquest factor, a través del qual es jugarà aquest cinquè partit al Palau Blaugrana. L'afició jugarà un paper transcendental en un equip amb talent però excessivament irregular.

La principal amenaça dels locals serà la de Jabari Parker. El nord-americà està sent el líder dels seus en aquesta sèrie. En quatre partits, ha sumat 60 punts, fent una mitjana de 15 en cadascun. Jan Vesely, Willy Hernangómez i Tomas Satoransky també han estat importants en el joc i les estadístiques. Hauran d'estar encertats en atac, i alerta en defensa, per evitar un nou daltabaix com l'últim, en aquesta fatídica derrota contra Olympiakos per 92-58.

En cas de guanyar, el Barça es classificarà per a la quarta Final Four consecutiva. El 2021 van ser subcampions, després de superar l'Armani però perdre la final davant Anadolu Efes; el 2022 van ser tercers, després de caure davant el Reial Madrid i vèncer el partit de consolació al mateix Olympiakos; i el 2023 van tornar a sucumbir a El Clásico, i també en el partit pel tercer lloc, davant el Mònaco.

El Barça busca la seva tercera Eurolliga, després dels èxits del 2003 i del 2010. Això passa indubtablement per guanyar l'Olympiakos. De moment, el Madrid i el Panathinaikòs ja tenen el bitllet per al certamen de Berlín, en haver superat, respectivament, Baskonia en tres partits, per la via ràpida, i Maccabi de Tel Aviv, en el cinquè i també definitiu. En cas de guanyar el Barça, hi haurà un Clàssic a semifinals.

Les declaracions de Satoransky i Grimau

I per guanyar, la plantilla és conscient que cal apujar les prestacions i ser regulars. A la prèvia, Satoransky ha reconegut que “has d'estar sòlid els 40 minuts, i encara que no surtin les coses bé en atac, estar sempre ficat al partit. Com vam fer al primer partit al Pireu. Vam estar molt concentrats i sòlids i això al final decideix, encara que no estiguis tan bé en atac”.

Per la seva banda, Grimau ha reivindicat que "és evident que jugar a casa o fora no garanteix guanyar o perdre. El que et fa jugar a casa és un plus d'energia o d'intensitat, però no garanteix la victòria". El tècnic espera que l'equip pugui aprofitar l'empenta de l'afició per tenir una bona nit de joc.