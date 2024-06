El Barça de bàsquet surt tocat i gairebé enfonsat del Wizink Center

per Redacció CatalunyaPress

El Reial Madrid de bàsquet es va imposar aquest divendres per 104-98 al FC Barcelona, consolidant el seu lideratge a la sèrie semifinal de la Lliga Endesa. Amb aquest triomf, l'equip madrileny es col·loca 2-0 a la sèrie al millor de cinc partits, deixant el Barça a la lona.

El partit va començar amb un parcial inicial favorable al Barça, que va aconseguir un 0-5 gràcies a la ràpida ofensiva. Tot i això, el Reial Madrid no va trigar a reaccionar, recolzant-se en els triples de Dzanan Musa i un 2+1 crucial de Facu Campazzo. El primer quart va acabar amb un lleuger avantatge per al Barcelona (22-24), però ja s'entreveia la intensitat que marcaria la resta del matx.

El segon quart va veure un Barça novament fort a l'inici, aconseguint un 22-28. Tot i això, la precisió des de la línia de tres punts de Sergio Llull i Campazzo va permetre al Reial Madrid remuntar i finalitzar la primera meitat amb un marcador de 44-40 a favor seu.

Al tercer quart, el Reial Madrid va estendre el seu avantatge, arribant a un 52-43 que va forçar Grimau, tècnic del Barça, a demanar un temps mort. Tot i els intents del Barcelona per retallar la distància, un triple sobre la botzina de Llull va tancar el quart amb un contundent 73-62.

El quart final va ser una demostració de la capacitat del Reial Madrid per mantenir i ampliar-ne l'avantatge. Tot i els esforços del Barça, que va intentar estrènyer el marcador amb triples d'Abrines, Laprovittola i Satoransky, els locals es van mantenir ferms i van tancar el partit amb un marcador de 104-98.

El Reial Madrid va mostrar un repartiment excel·lent de responsabilitats, amb Campazzo, Llull, Musa i Hezonja sent constants amenaces per a la defensa del Barcelona. Van saber aprofitar els moments clau i els errors del Barça per mantenir-ne l'avantatge.

D'altra banda, el Barcelona va intentar diverses rotacions per incomodar Tavares i buscar més efectivitat en els seus atacs, però els va faltar continuïtat i encert en moments decisius, cosa que els va impedir consolidar les oportunitats.