El Barça fa la feina i torna a ser segon després de guanyar la Real Sociedad (2-0)

El Barça va vèncer la Real Sociedad (2-0) a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, recuperant així la segona posició a la classificació. Els blaugranes van aprofitar l'ensopegada del Girona divendres passat a Vitòria i tornen a tenir el control del seu destí quan faltaven tres jornades per al final de la temporada.

Un gol de Lamine Yamal just abans del descans va avançar el conjunt culer, que va assegurar el resultat als minuts finals amb un penal convertit per Raphinha. Amb aquesta victòria, el Barça suma 76 punts, un més que el Girona, i recupera el segon lloc. La Real, molt activa al primer tram del matx, es manté a la setena plaça i no pot tornar a la sisena, ara ocupada pel Betis.

A Montjuïc, el conjunt basc va començar amb força, intentant sorprendre la defensa blaugrana amb pilotes llargues per aprofitar la velocitat de Sheraldo Becker, el jugador més perillós dels d'Imanol Alguacil durant els primers 45 minuts.

El davanter surinamés va crear problemes des de l'inici, amb un xut que se'n va anar per sobre de la porteria blaugrana als dos minuts. Superat el quart d'hora, l'àrbitre va anul·lar per fora de joc una jugada en què Becker es plantava sol davant Ter Stegen.

Al minut 19, Becker va estar a prop d'anotar amb un xut creuat que va rebutjar el porter culer, i al 22, un golàs seu va ser anul·lat per fora de joc.

El Barça, per la seva banda, no va crear gaire perill fins al minut 38, quan Raphinha va estar a punt de marcar amb una rematada des de la frontal que va repel·lir el pal. Poc després, en un contraatac iniciat per Robert Lewandowski amb una passada a Gündogan, Lamine Yamal va definir el pal llarg davant la sortida de Remiro per posar l'1-0 al minut 40. Becker va intentar respondre uns minuts després, però el seu xut se'n va anar desviat.

Després del descans, Raphinha va intentar ampliar l'avantatge amb un potent xut que va sortir per sobre del travesser i, més tard, va obligar Remiro a una gran intervenció. A la següent jugada, Pau Cubarsí va bloquejar un xut de Brais Méndez des de la frontal.

Tots dos entrenadors van intentar canviar el rumb del partit amb diversos canvis al minut 70. Fermín, un dels jugadors substituïts pel Barça, va exigir a Remiro amb un xut ras poc després d'entrar al camp.

Al minut 81, Ter Stegen va atrapar amb seguretat un llançament de falta d'Arsen Zakharyan, i Lamine Yamal va buscar el seu segon gol amb un xut desviat per la defensa visitant. Finalment, Raphinha va sentenciar el partit al minut 93, aprofitant un penal per mà d'Odriozola per posar el definitiu 2-0.