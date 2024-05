El Barça decideix el possible relleu de Lewandowski per si aconsegueixen vendre'l

per Helena Celma

La temporada del FC Barcelona ha estat marcada per la incertesa, i les decisions dràstiques planejades pel president de l'entitat blaugrana, Joan Laporta, podrien tenir repercussions significatives, especialment per a Robert Lewandowski, el davanter centre titular de l'equip.

Després de l'últim partit a Girona, on Xavi Hernández va lamentar la falta d'efectivitat de l'equip, el futur del davanter polonès ha estat en dubte, particularment després de ser relegat a la banqueta a la recta final del matx.

A Anglaterra, la premsa no ha trigat a especular sobre el destí de Lewandowski al Barcelona. 'The Sun' ha informat que el club blaugrana ja té al cap el seu possible successor: Darwin Núñez.

El caràcter del jove uruguaià el podria portar a ser objecte d'interès per a equips com el Liverpool, especialment al mig de la nova era sota la direcció d'Arne Slot.

Núñez ha mostrat senyals de frustració davant de les seves últimes suplències al Liverpool, expressant el seu malestar fins i tot a través de les xarxes socials, on ha eliminat les imatges que ho mostraven amb la samarreta del club anglès.

Tot i que el Liverpool podria estar considerant la venda de Núñez, el seu cost elevat representa un obstacle. Tot i això, des d'Anglaterra destaquen que la seva arribada al Barcelona podria significar una reducció significativa en els costos salarials en comparació amb Lewandowski, cosa que seria un avantatge per al club català en termes de compliment del fair play financer.

Cal tenir en compte que el sou del polonès passarà a ser de 32 milions d'euros bruts a partir de la temporada següent, i per això el club estaria buscant-li alguna sortida a causa de l'asfixiant situació financera.

Tot i les xifres sòlides de Núñez en termes de gols i assistències, les sensacions no són tan positives. Aquesta temporada ha aconseguit 18 gols i 13 assistències, però el seu rendiment irregular no està jugant a favor seu.

Al Liverpool, ha perdut la seva posició com a davanter centre indiscutible, cosa que podria canviar si fos l'elegit per reemplaçar Lewandowski al Barcelona, oferint-li una oportunitat per recuperar el seu estatus en un nou entorn.