El Barça fa un cop sobre la taula a París (2-3): més a prop de les semis de Champions

El Barça necessitava una nit com la del 10 d'abril a París. L'equip (plantilla, cos tècnic i directiva) i afició. I al partit es van donar, literalment, tots els escenaris possibles.

Dominar, ser dominats, anar guanyant, veure com el resultat es voltejava en qüestió de minuts i remuntar. En definitiva, competir.

Els de Xavi Hernández van derrotar el París Saint-Germain (2-3) al Parc des Princes, a l'anada dels quarts de final de la Champions League, i s'avancen en una eliminatòria que, encara que segueix oberta després d'un primer cara a cara elèctric, apropa l'equip a les semifinals de la màxima competició continental.

Les anades i vingudes, la presa i arronsa, va tenir colors blaugrana aquesta vegada. Feia quatre anys que el Barça no arribava a quarts i, de moment, va demostrar al PSG que té ganes de tornar a unes semifinals cinc campanyes després. A Montjuïc tot estarà per decidir, però Raphinha, un Lewandowski estel·lar malgrat no marcar, i la parella de centrals formada per Aruajo i Cubarsí van mostrar uns brots verds del Barça que pot estar per venir.

I també va estar bé, mentre va estar al camp, un Lamine Yamal que es va convertir en el jugador més jove, als 16 anys i 272 dies, de la història de la competició en ser titular en un partit de quarts de final de la UEFA Champions League.

Fins al minut 20, tots els avisos eren del PSG. Però al 21' ho va canviar tot, quan una mala sortida del porter local Donnarumma va estar a prop d'aprofitar-la Robert Lewandowski. Però el seu cop de cap el va treure sobre la línia de gol el lateral Nuno Mendes. Posteriorment, Lamine Yamal va buscar el gol però la defensa parisenca va desviar l'acció a córner.

El Barça va confirmar la seva millora al verd del Parc des Princes, després d'un inici de partit de domini parisenc, amb un gol de Raphinha que va fer esclatar la nombrosa afició culer . Una mica nascut de les botes de Pau Cubarsí i d'un Robert Lewandowski vestit de creador. El polonès va assistir Lamine Yamal, que va córrer com sap i va posar una centrada amb l'exterior al qual no va arribar per poc el 9, però sí un Raphinha que es va col·locar per rematar de primeres, de dretes, la pilota i marcar a 'placer' malgrat l'intent de Lucas Beraldo d'aclarir de cap.

No havia marcat encara en aquesta Champions Ousmane Dembélé i va triar fer-ho contra el seu exequip, davant el tècnic que hi va confiar quan molts l'estimaven fora del Barça. L'extrem gal va aprofitar un mal rebuig de Ronald Araujo a l'àrea per retallar i afusellar, malgrat l'intent de bloqueig de tres defenses blaugranes, a ter Stegen.

I al Barça se li va anar el partit de les mans en només 3 minuts, en els 6 primers després de la represa del xoc, el temps que va trigar el PSG a remuntar. El segon gol va ser obra de Vitinha, que va culminar amb un tir ras i col·locat, creuat, una jugada que va acabar fent esclatar el Parc des Princes. Un canvi brutal de sensacions després del pas pels vestidors, amb un Barça incrèdul després d'encaixar aquests dos cops de maça.

Tant feina per aconseguir el control del partit, tan bon joc mostrat a les dues àrees a partir del minut 20, per veure en tot just 6 minuts de segona part com s'enfonsava la baralla. I els 'culers', els aficionats, van començar a pensar en aquestes dues accions perdonades per Cancelo i Lamine Yamal.

Luis Enrique va optar al descans per treure Marco Asensio i donar entrada a Bradley Barcola, un canvi que va donar els seus fruits aviat. I és que a les seves botes va estar el possible 3-1, però el seu xut se'n va anar al travesser ia dalt, ben protegida l'acció per un Pau Cubarsí que, tot i sortir a la fotografia del 2-1, cap culpa va tenir en aquesta remuntada parisenca. Gran partit del central del planter, amb tot just 17 anys, en un escenari de tanta envergadura.

Però Xavi no volia perdre aquest primer pols amb Luis Enrique Martínez. No va voler polèmiques a les rodes de premsa prèvies, malgrat que l'asturià va assegurar que ell representava millor l'esperit blaugrana que el de Terrassa. Doncs Xavi va donar entrada a Pedri, recuperat de la seva lesió igual que Frenkie de Jong, ia João Félix i Pedri, en la seva primera acció, va enviar una pilota llarga perquè Raphinha, al 62', empatés amb una volea magistral. Taules, un altre cop, en un partit elèctric.

El PSG va intentar refer-se i Barcola, incisiu, es mostrava perillós a les contres. Tant que Ronald Araujo va estar clau i impecable per tirar-se a terra i evitar una rematada encertada. I poc després Dembélé va estar a prop de signar un doblet --que hauria dolgut i molt a Can Barça-- quan va enviar el seu xut al pal, amb ter Stegen ja batut.

Però també el Barça, amb un xut llunyà i amb rosca de João Félix que va detenir bé Donnarumma, avisava. I les taules les va tornar a trencar el Barça gràcies a un cop de cap imparable, a la sortida d'un córner i gairebé en boca de gol, d'un Andreas Christensen que just havia sortit al camp per donar descans a Frenkie de Jong.

Però també el Barça, amb un xut llunyà i amb rosca de João Félix que va detenir bé Donnarumma, avisava. I les taules les va tornar a trencar el Barça gràcies a un cop de cap imparable, a la sortida d'un córner i gairebé en boca de gol, d'un Andreas Christensen que just havia sortit al camp per donar descans a Frenkie de Jong.

L'eliminatòria, doncs, es resoldrà dimarts que ve 16 a Montjuïc.