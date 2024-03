Barça, Espanyol i Andorra, triomfadors de la darrera jornada del torneig MIC

per Redacció CatalunyaPress

El torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC - Mediterranean International Cup) ha posat avui el punt final a la 22a edició amb la disputa de les darreres tres finals del campionat, que han tingut lloc a l'Estadi Municipal Palamós - Costa Brava i que han han estat seguides des de les grades per unes 8.000 persones durant tota la jornada. Els darrers campions han estat el FC Andorra (U18 juvenil), FC Barcelona (U16 cadet) i RCD Espanyol (U14 infantil). D'aquesta manera completen el quadre d'honor que van iniciar ahir el Vila-real CF (U19 juvenil), CD Fontsanta Fatjó (F19 juvenil i cadet), Atlètic de Madrid (U15 cadet), FC Andorra (U13 infantil) i FC Barcelona (U12A aleví i U12B aleví F7).

Maite Colomer, directora d´esdeveniments de MICSports, fa una valoració molt positiva d´aquesta edició. "Gràcies a un treball excel·lent de tot l'equip ha sortit un MIC de deu. Totes les potes fonamentals del torneig han funcionat a la perfecció. Municipis, instal·lacions, la part esportiva, els transports i també l'allotjament. Amb les xifres rècord que presentàvem abans de començar ens feia una mica de respecte i no sabíem si arribaríem a tot, però ha acabat sortint rodó. Ara ja treballem per al MICFootball del 2025. Tenim equips que s'hi volen inscriure i hem de començar a moure tot això", ha dit .

Del 27 al 31 de març, 40 municipis de les comarques gironines han acollit un total de 1.012 partits amb la presència de més de 8.000 jugadors i 412 equips procedents de 39 països. Després d'aquesta 22a edició, el FC Barcelona es converteix en el club que més cops ha guanyat el MIC. Suma 24 títols, un més que el RCD Espanyol, que en té 23.

Més de 1.000 partits en cinc dies

El MICFootball rècord va tenir lloc del 27 al 31 del mes de març amb més de 8.000 jugadors i 412 equips, el sostre del torneig, que es van distribuir en 9 categories: des de la U12 fins a la U19. 39 països hi van estar representats i durant cinc dies es van disputar 1.012 partits, més que mai. Amb les novetats de Breda, Celrà, Maçanet de la Selva i Vilamalla, 40 municipis i 56 camps de les comarques gironines van ser lescenari del torneig.

El dissabte es va jugar la desena edició del MIC Integra, una competició que va donar cabuda a 18 equips formats per persones amb altres capacitats i que va comptar amb la col·laboració de la Fundació "la Caixa". Al matí a Vidreres ia la tarda, per primer cop, les finals es van traslladar a Palamós. El MIC va tornar a comptar una vegada més amb el suport de la Diputació de Girona, la Secretaria General de lEsport i de lActivitat Física de la Generalitat de Catalunya i CaixaBank com a principals socis.