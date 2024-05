El Barça femení, a buscar el 3 de 4 a Saragossa

per Redacció CatalunyaPress

El Futbol Club Barcelona femení lluitarà aquest dissabte 18 de maig a les 19 hores per vèncer la gran final de la Copa de SM la Reina davant de la Reial Societat. Les blaugranes buscaran completar el triplet nacional, abans d'enfrontar-se la setmana que ve a la final de la UEFA Women's Champions League. La ciutat de Saragossa acollirà un dels partits més esperats de tota la temporada, a l'Estadi de La Romareda.

El FC Barcelona, el club que més títols copers atresora amb un total de 9, té l'oportunitat d'afegir un altre trofeu a la vitrina i consolidar un altre any gran. Les barcelonines arriben a aquesta final inèdita amb la Reial Societat, marcant la seva onzena aparició en aquesta competició. Per a les donostiarres és la segona final, havent guanyat l'edició 2018/2019 contra l'Atlètic de Madrid.

La gran final, corresponent a la 42a edició de la Copa de la Reina, es podrà veure en directe a través de La 1 o TV3. Milers d'aficionats seguiran la trobada des de les graderies de La Romareda. Per part de l'equip blaugrana, s'espera que hi hagi cinc mil aficionats animant-lo.

A la roda de premsa prèvia a la final, l'entrenador, Jonatan Giráldez, i la portera Sandra Paños, van manifestar la seva ambició per guanyar cada títol en joc i la seva cautela a les portes de la gran cita: “Hem de donar el 100 per 100 per guanyar el títol”. L'equip català, a més de buscar la quarta Copa de la Reina en cinc anys, apunta una històrica temporada amb la possibilitat de guanyar el triplet nacional.

El partit comptarà amb la direcció de l'emeritenca María Eugenia Gil Soriano, recolzada des del VAR per la madrilenya Elisabeth Calvo Valentín. Amb elles estaran Andrada Aloman i Iria Rosendo González com a assistents, mentre que María Gloria Planes Terol i Elena Contreras Patiño seran la quarta i cinquena àrbitre de la final. Judit Romano García estarà a Las Rozas amb les funcions d'AVAR.