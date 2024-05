El Barça femení arriba a la plaça Sant Jaume per celebrar la tercera Champions

L'equip del FC Barcelona femení ha arribat a la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest diumenge a les 19.05 per celebrar la tercera Champions, guanyada dissabte a Bilbao al Lió per 2-0.

Un autocar les ha portat per la contigua Via Laietana i han entrat a peu a la plaça, on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha saludat l'equip i el president del club, Joan Laporta.

Les jugadores han entrat al Palau de la Generalitat amb Aragonès i després els rebrà l'alcalde Jaume Collboni a l'Ajuntament, també a la plaça Sant Jaume, plena d'aficionats.

Pere Aragonès

En el discurs a la Generalitat, Aragonès ha dit que dissabte "va aflorar" l'emoció i també l'esperança en els més joves, transmetent-los que la tenacitat dóna resultats, també per a les nenes, no només als nens.

Aragonès ha afegit que el Barça femení ja és un equip "històric" gràcies a la seva feina, i també els ha felicitat per la humanitat i la humilitat d'aquestes jugadores.

Joan Laporta

Joan Laporta ha dit que han guanyat la Champions per si mateixes, i també pel seu entrenador, el seu staff, pel seu club i “sobretot per l'afició”.

"Avui amb aquesta victòria donem contingut al 'Més que un club", el conegut lema del FC Barcelona, ha dit, i ha afegit que l'equip femení consolida encara més el club.

I ha ofert la Champions a Aragonès i al seu Govern per ser el govern català però també perquè sent que l'Executiu és amb el club quan triomfa però també quan no triomfa.

Alexia Putellas

En nom de l'equip, Alexia Putellas ha dit que ha estat complicat guanyar quatre títols i que és degut a la feina de persones que van més enllà de les jugadores: "Hem fet Història".

Ha donat les gràcies als aficionats que van anar a Bilbao, però també als que les van recolzar sense anar a l'estadi: "Ens va arribar l'energia".

Jonatan Giráldez

L'entrenador, Jonatan Giráldez, ha agraït la feina de les jugadores, el seu nivell mental a més de físic, i també la seva feina quotidiana dins i fora del camp per aconseguir triomfs: "Us portaré sempre al cor".

"He estat molt feliç. He treballat molt a gust", ha afegit com a comiat del club, i també ha dit que és un gallec que ja se sent en part català pels seus 12 anys a Barcelona, on sent que ha madurat i millorat com a persona.