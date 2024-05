El Barça femení, a buscar la gesta més gran i derrotar la seva bèstia negra a la final

El FC Barcelona femení s'ha acostumat els darrers anys a batre rècords i aconseguir fites admirables. Després de consolidar-se a la Lliga F, guanyant el títol en nombroses ocasions fins a convertir-se en el dictador de la competició, va treure el cap a Europa i va arribar a la seva primera final. Va ser el 2019, contra l'Olympique de Lió. Però no hi va haver color: les franceses van passar per sobre les catalanes, amb un 4-1 que va enfurismar les segones.

Després d'aquesta final, l'equip entrenat llavors per Lluis Cortés va canviar els seus hàbits i va començar a entrenar-se més dur per a un dia arribar a estar a l'altura de les reines de la competició reina. Així, només dos anys després van tornar a aquesta instància per, davant d'un Chelsea també novell, endur-se el primer trofeu de campiones d'Europa a casa, amb un contundent 4-0.

Aquell va ser l'inici d'una etapa gloriosa, que ha enlairat Alexia Putellas i Aitana Bonmatí com les millors jugadores del planeta i com les referents de moltes generacions de nenes, adolescents i joves que somien representar el club de la seva vida. Va ser l'inici d'una etapa on el Barça femení va omplir el Camp Nou, batent rècords d'assistència.

Així les coses, el 2022 es va tornar a la final i esperava de nou el Lió. Una final amb al·licients, amb ànim de venjança, i en un moment molt més oportú. Hi va haver un desplaçament massiu d'aficionats culers optimistes, però el resultat es va repetir. Ja amb Jonatan Giráldez a la banqueta, les franceses es van imposar per 3-1, demostrant una superioritat encara aclaparadora.

El Barça va continuar treballant com va fer després del 2019. Va incorporar també jugadores com Salma Paralluelo o Lucy Bronze, per fer un salt qualitatiu. Això va sorgir efecte. El Barça va augmentar el nivell, i va tornar a una final europea. Aquesta vegada va ser contra el Wolfsburg i, després de començar amb dos gols per sota al marcador, una remuntada fulgurant al segon temps va permetre aixecar la segona.

Tot això, fins a arribar al present curs. El Barįa s'ha mantingut implacable. A Espanya ha aixecat els tres títols possibles, incloent-hi la final de la Copa de la Reina davant de la Reial Societat amb un contundent resultat de 8-0. Aquest curs, han tingut una sola derrota. Va ser a l'anada de les semifinals d'aquesta competició tan adorada, la Champions, contra el Chelsea. Però el van aixecar a Stamford Bridge, per enlairar una altra tarda de somni.

Aquell resultat els va donar el bitllet per a Bilbao, on aquest dissabte a la tarda, a les 18 h, disputaran, a San Mamés, l'estadi de l'Athletic, una nova revàlida davant de l'Olympique de Lió. Les franceses, com hem dit, són les reines de la competició. Des del 2011, amb el seu primer títol, n'han aixecat vuit. I volen demostrar que, malgrat el Barça i els seus genials resultats, segueixen manant. Pel Barça és una oportunitat d'enderrocar el darrer sostre, la darrera pantalla, i ser definitivament el millor equip del planeta.

Per això, Giráldez comptarà amb tota la plantilla. L'únic asterisc és el de Mapi León, que acaba de rebre l'alta mèdica. El Barça traurà un onze de garanties, que podria estar format per Cata Coll, Lucy Bronze, Irene Paredes, Ingrid Engen, Ona Batlle; Keira Walsh, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí; Graham Hansen, Fridolina Rolfo i Salma Paralluelo. Per part seva, s'espera que el Lió no pugui comptar amb la seva gran estrella, Ada Hegerberg, que ha estat lesionada per dos mesos i ha tornat fa molt poc.