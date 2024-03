El Barça femení compleix i ja és a les 'semis' de la Champions (3-1)

per Redacció CatalunyaPress

El Futbol Club Barcelona femení s'ha classificat per a les semifinals de la UEFA Women's Champions League, després de derrotar el SK Brann Kvinner noruec a casa. Ho ha fet amb una actuació molt convincent de totes les futbolistes i amb molta comoditat. Aitana Bonmatí i Fridolina Rolfö han augmentat la renda, abans que Tomine Svendheim posés una mica d'emoció almenys a aquest partit de tornada, i que Patri Guijarro tanqués el marcador (3-1).

El resultat de l'anada (1-2 favorable a les blaugranes) era molt còmode per fer front a aquesta volta. Les jugadores de Jonatan Giráldez han ratificat el seu favoritisme i el seu excel·lent estat de forma, segellant el pas a les sisè semifinals consecutives de la màxima competició continental. Xifres increïbles dun equip increïble.

La principal notícia al començament del partit va ser la presència d'Alèxia Putellas. La capitana només havia sumat una titularitat en els darrers cinc partits, però Giráldez li va donar confiança en un moment crucial de la temporada i de la relació entre el club i la molletana.

Tot i això, la protagonista va tornar a ser Aitana. La de Sant Pere de Ribes va avançar les seves a l'equador de la primera meitat amb un golàs. A la frontal de l'àrea, va regatejar i va posar una rematada llarga, al segon pal, impossible per a Mikalsen. Les locals van seguir dominant les visitants, i van arribar al descans amb un resultat insuficient per al que s'estava veient a la gespa del Johan Cruyff.

Així va ser fins al començament de la segona meitat. Perquè Rolfö va introduir a la porteria rival una pilota que va quedar morta a l'àrea després d'una sublim jugada de Caroline Graham Hansen. Gran actuació novament de la noruega. Després, el Brann va tenir el seu regal, gràcies a un gol de Svenheim després de la jugada de Gaupset. Però això no va inquietar mai les catalanes. Després d'un llançament al pal de Rolfö, Patri Guijarro va culminar la sèrie. Una altra jugada per banda de Graham, que va propiciar un xut desviat d'Aitana, caçat per la balear.

El Barça, doncs, va rubricar l'accés a les semifinals d'un torneig per al qual torna a ser favorit. A la propera ronda espera el Chelsea, que sempre porta bons records. En cas d'eliminar les angleses, la final seria contra l'Olympique de Lió o el París Saint-Germain.