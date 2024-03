El Barça guanya però pateix en excés contra Las Palmas (1-0)

El Futbol Club Barcelona ha tornat a la competició amb una victòria bàsica davant Las Palmas, a casa, per mantenir la segona posició a LaLiga i no perdre més vol davant el líder. L'equip blaugrana va fer els deures, encara que amb un patiment excessiu. Després d'un gol anul·lat polèmic que el VAR va anul·lar Raphinha, el brasiler va provocar l'expulsió del porter rival. Tot feia presagiar una passejada, però finalment només hi va haver un gol, cortesia del mateix Raphinha. Al final, els catalans van demanar l'hora.

El partit tenia un cartell enorme. S'enfrontaven a Montjuïc dos dels equips que tracten millor la pilota. Amb el títol de LaLiga vist per a sentència blanca, els homes de Xavi Hernández tenien més que ganes a l'apartat de les sensacions. Esperaven mantenir les que van tenir abans de l'aturada de seleccions, tan excel·lents. Per part seva, Las Palmas, amb la salvació pràcticament signada, volia sortir a exhibir-se davant la mirada del món, amb un Xavi García Pimienta que tornava a la ciutat comtal després del seu inesperat acomiadament del filial fa tres anys.

I no van defraudar des del començament. Las Palmas va sortir combatiu, a pressionar la sortida de pilota. Però això no va inquietar mai Pau Cubarsí i Íñigo Martínez, els millors en aquesta matèria. Amb pilotes llargues, van trobar Robert Lewandowski i Raphinha. Tot i que la línia defensiva dels canaris va saber contrarestar-ho bé, provocant moltes fores de joc d'entrada.

De fet, el fora de joc va ser el motiu pel qual l'arbitratge va decidir anul·lar el primer gol del partit. Després d'una pilota llarga dirigida a Lewandowski, la pilota va acabar en el domini de Raphinha, que va batre Álvaro Valles. Tot i això, en estar el sud-americà en fora de joc, no va pujar al marcador. Un llançament polèmic per com es va donar la jugada, ja que l'esfèric va venir impactat pel rival Saúl Coco.

El Barça es va refer a aquest contratemps, i en una jugada semblant Raphinha va provocar l'expulsió de Valles. El porter revelació del campionat va envestir l'extrem fora de la seva àrea, quan aquest era el darrer home. El nou escenari va obligar García Pimienta a introduir el suplent Aaron pel davanter Munir, ia canviar el seu esquema per protegir la porteria.

Paradoxalment, l'expulsió del porter rival va minvar el Barça. Amb menys espais, va tenir més dificultats per crear ocasions. Lamine Yamal va tenir bons detalls, i fins i tot podria haver provocat una nova expulsió, si l'àrbitre no hagués perdonat la segona groga, força clara, al lateral esquerre Sergi Cardona.

Tot va arribar així a la segona meitat. El Barça va fer un pas enrere i Las Palmas es va acomodar. El centre del camp culer va passar a tenir més pes que la davantera, però amb dificultats. Ilkay Gündogan va fer la guerra pel seu compte, intentant deixar bones pilotes als extrems, però sense èxit. Fermín López va estar bé, donant una verticalitat més gran a l'equip. Tot i això, Xavi, avui veient-lo des d'una llotja per la seva expulsió en l'anterior partit, el va canviar per Joao Félix.

El portuguès va ser totalment clau per al partit. La seva entrada va atribuir una creativitat més gran. Al cap de pocs minuts, va posar una assistència per aire a Raphinha, a l'estil Leo Messi, que el brasiler va aprofitar amb un toc de cap per sobre d'Aaron, per marcar el primer i únic gol del partit. El Barça va continuar atacant, i Joao Félix va perdonar de manera incomprensible el segon, en enviar al travesser una pilota estant sol, davant de la porteria.

Aquesta i altres ocasions no van servir per poder viure un nou final de partit de manera plàcida. La inèrcia del que va per sota per només un gol es va apoderar de Las Palmas. Mitjançant Marvin i Moleiro, va fer dues passes endavant i va fer tremolar els aficionats de l'Olímpic. Gairebé al final del partit, el segon va tenir una ocasió genial. Se la va fabricar ell mateix, davant de la passivitat de la defensa blaugrana, i gairebé es fabrica el gol de l'empat.

Al final, 1-0 i una altra cosa. Com que el cap de setmana que ve es disputa la final de la Copa del Rei entre Athletic Club i Reial Club Esportiu Mallorca, ara hi haurà una nova parada. Deu dies perquè Xavi pugui preparar el duel més emocionant de la temporada: l'eliminatòria de quarts de final de la UEFA Champions League contra el París Saint-Germain. Primera parada, Parc dels Prínceps.