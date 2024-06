El Barça d'handbol guanya la dotzena Champions i és més rei d'Europa (30-31)

per Redacció CatalunyaPress

El Barça d'handbol va reconquerir la Champions i va sumar el 12è títol europeu després de vèncer l'Aalborg danès per 30-31 en una final emocionant. Aquest triomf eleva el Barça com a rei absolut d'Europa en handbol.

Melvyn Richardson va ser el màxim golejador del partit amb vuit dianes i elegit MVP. El seu exercici va ser crucial per a la victòria del Barça. El moment més emocionant va arribar quan Mikkel Hansen de l'Aalborg va tenir un últim xut franc per empatar el partit, però el llançament es va estavellar contra el travesser, assegurant la victòria per a l'equip català.

El partit de porters entre Emil Nielsen del Barça i Niklas Landin de l'Aalborg va ser intens. Tots dos van destacar amb parades crucials, mantenint el suspens fins al final. A la primera meitat, la primera línia francesa del Barça, liderada per Dika Mem, Richardson i Timothey N'Guessan, va comandar l'atac amb eficàcia.

Tot i l'assetjament constant de l'Aalborg a la segona part, el Barça va controlar la situació i va defensar amb fermesa l'última possessió danesa per assegurar la victòria. Aquesta victòria subratlla la transició d'èxit de Xavi Pascual a Carlos Ortega, amb dos Champions en tres anys, i mostra com l'equip ha sabut trobar solucions davant d'adversitats econòmiques i lesions.

Jugadors clau com Luis Frade, Jonathan Carlsbogard, Javi Rodríguez, Melvyn Richardson, Dika Mem, Emil Nielsen i Gonzalo Pérez de Vargas van ser fonamentals en aquest èxit, destacant-ne el lideratge i la contribució a l'èxit de l'equip. El Barça d'handbol reafirma el domini a Europa amb aquest dotzè títol, consolidant el seu estatus de rei absolut del continent.

Així queda el palmarès de la Champions d'handbol

Amb aquest, el Barça ha consolidat la posició com el club més premiat en la història d'aquesta competència. En sumar el seu dotzè títol europeu, ha marcat una distància important de vuit respecte als seus competidors més propers al palmarès de la Champions d'handbol.

El segon equip amb més títols és el THW Kiel d'Alemanya, que ha guanyat la Champions quatre vegades. Aquesta diferència de vuit títols ressalta el domini que el Barça ha exercit al panorama de l'handbol europeu al llarg dels anys. Altres clubs destacats al palmarès de la competició inclouen el VfL Gummersbach, també d'Alemanya, i el RK Zagreb de Croàcia, tots dos amb dos títols cadascun.

La supremacia del Barça es reflecteix no només en la quantitat de títols obtinguts, sinó també en la consistència de les actuacions al llarg del temps. Des del seu primer triomf a la temporada 1990-91, el club català ha mantingut una presència constant a les fases finals de la competició, destacant-se per la seva capacitat per reinventar-se i mantenir-se competitiu a les diferents eres de l'handbol europeu.