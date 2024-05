El Barça, a lligar la segona posició en la visita al descendit Almeria (21:30h)

El Barça visita la UD Almeria aquest dijous 16 de maig al Power Horse Stadium (21:30) per disputar la 36a jornada de LaLiga. En aquest duel, els locals, ja descendits des de fa setmanes, es comencen a acomiadar de Primera Divisió davant la seva afició. Per part seva, l'equip de Xavi Hernández es juga el subcampionat.

Encara que el Barça estigui en una situació complicada, com va admetre el seu tècnic, encara té objectius importants per assolir. Aconseguir la segona plaça, a més de mantenir l'honor del club, els permetria disputar la Supercopa d'Espanya i obtenir un premi econòmic més gran, cosa molt necessària a Can Barça. Després de la derrota del Girona a Montilivi contra el Vila-real (0-1), aquesta jornada 36 és crucial per al Barça, que necessita guanyar dos dels seus tres darrers partits per assegurar el subcampionat sense dependre dels resultats del Girona, equip que ja els va vèncer a Montjuïc i Montilivi.

Tot i que no hi ha gaire més en joc, l'orgull continua sent un factor important. Al vestidor de l'Almeria saben que guanyar tot un Barça pot mitigar-ne la decepció. Per contra, per al Barça, una derrota davant un equip ja baixat podria afectar greument la moral d'un grup que ha patit moltes decepcions aquesta temporada.

L'Almeria enfrontarà el Barça amb la baixa confirmada del sancionat Ramazani, que complirà el penúltim partit de sanció. Pepe Mel està pendent de l'estat físic de Radovanovic i Baba per determinar quants canvis haurà de fer a l'onze inicial, buscant sempre tenir jugadors frescos que puguin sorprendre els culers al contraatac.

Xavi Hernández, per la seva banda, també farà diverses rotacions, ja que alguns jugadors van acabar cansats després de l'últim partit contra la Reial Societat, que van guanyar a casa (2-0) gràcies als gols de Lamine Yamal i Raphinha, aquest últim de penal . És possible que tots dos no iniciïn el partit a Almeria.

Les baixes del Barça inclouen els lesionats Frenkie de Jong, Gavi i Alejandro Balde, a més de l'absència per sanció d'Ilkay Gündogan, que havia estat un pilar a l'equip. Xavi no només haurà de reemplaçar el centrecampista alemany, sinó que encertar el seu onze inicial serà tan complicat com trobar la combinació guanyadora en un sorteig.