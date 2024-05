El Barça no fa cara a Madrid: derrota al Clàssic de la semi d'ACB (97-78)

Si el Madrid venia amb baixada després de perdre la final de l'Eurolliga, el Barça no ho va aprofitar. Els blancs van resultar vencedors en el primer partit de la semifinal de la lliga ACB (97-78) dimecres passat 29 de maig. Va brillar, de manera particular, el base argentí Facundo Campazzo.

Al WiZink Center, els locals van començar més entonats per obra del Facu al tir exterior i de Walter Tavares al pal baix, mentre que l'actuació coral del Barça elegia la bombeta per als seus llançaments ja que Álex Abrines ho intentava des de lluny sense punteria .

No n'hi havia prou per cridar el subcampió d'Europa i el tècnic culer, Roger Grimau, va demanar temps mort amb 17-9 al marcador i encara quatre minuts per gastar del primer quart. Tot i la lleugera reacció visitant, el Madrid va continuar produint en atac gràcies a una cistella de Mario Hezonja a la pintura i un triple d'Alberto Abalde.

A més, Sergio Rodríguez va saltar a la pista per tancar aquest primer període amb una penetració al cèrcol (24-14). A la represa semblava que els pupils de Grimau havien millorat amb un parell de bones accions d'Oscar Da Silva sota el tauler, però un tap de Guerschon Yabusele i una esmaixada de Hezonja al contraatac van tornar a endollar el pavelló.

Rokas Jokubaitis, inèdit a tota la primera meitat, va començar de titular després del pas per vestidors; davant, Mateu va repetir el quintet que havia iniciat la trobada. I com un déjà vu , Tavares va dominar sota el cèrcol mentre Campazzo feia dimonis, culminada una d'elles en triple.

De cop i volta, arran d'un encert de Dzanan Musa, l'equip blanc es va situar 51-38 a dalt. Poc més de minut i mig havia transcorregut i Grimau va haver de parar-lo de nou des de la banqueta, encara que de manera infructuosa. Campazzo es va encarregar de recordar a l'entrenador del Barça que apostar per un ritme alt era l'especialitat de la casa.

Robatori de pilota, rebot en defensa, dos contraatacs veloços i 55-38 a favor dels madridistes, renda que va créixer fins a la vintena per un 2+1 de Musa. Passava força desapercebut Jokubaitis, l'anotació de Nico Laprovittola feia moltíssims minuts que estava ancorada en dos punts i Da Silva havia tret el lloc a Hernangómez com a acompanyant de Vesely.

La societat creada entre Rubio i Da Silva guiava un Barça fluix i que va mostrar nervis des de la banqueta en una tècnica xiulada al tècnic ajudant Víctor Sada, intervingut el tercer quart. Buscaven els culers qualsevol canvi de rumb i Grimau va introduir per primer cop al duel Joel Parra, autor d'un triple lateral que va tallar l'hemorràgia.

Però els arreons de Musa i la solidesa de Tavares eren armes fiables per al Madrid, que va mantenir distàncies (72-57) amb tirs lliures de Vincent Poirier. Tot i dos errors seguits, en un tir lliure que Hernangómez es va deixar pel camí i un triple en transició de Laprovittola, els blaugranes van tancar 10 avall (72-62) el tercer acte.

Va ser després d'una acció a tauler de Parker, autor també de la primera cistella de l'últim període, encara que contestada afiladament per tres triples de Llull. El pavelló va reduir llavors el '23' blanc, en un moment de ruptura evident (81-66) i amb els seus en ruta directa cap al primer triomf d'aquesta semifinal.

No en va, Llull va colar més tard un altre triple que va deixar tot vist per a sentència. Una falta antiesportiva de Vesely va exemplificar que l'equip barceloní estava cansat, mancat de sort i sense idees. Només Parker de forma esporàdica veia cèrcol, però no corria perill l'avantatge local i Mateo va rotar la seva plantilla per administrar els compassos finals.

Sense contratemps enrere i fins i tot lluint-se amb taps per llançar-se a córrer, el Reial Madrid va cordar l'1-0 per a la sèrie i tots dos conjunt es van citar per al segon combat del seu Playoff, previst per a divendres que ve a partir de les 20.30 hores i en el mateix escenari.