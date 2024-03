El Barça, a recuperar la segona plaça de LaLiga, encara amb la ressaca de la Champions

El Futbol Club Barcelona visita aquest diumenge 17 de març a les 21 hores l'Atlètic de Madrid al seu estadi, el Cívitas Metropolitano. Amb el títol de LaLiga vist per a sentència blanca, els blaugranes jugaran amb menys pressió. I, sobretot, gràcies al brillant i esperat passi als quarts de final de la UEFA Champions League que els homes de Xavi Hernández van culminar aquesta setmana contra el Nàpols. Ho faran amb una baixa d'última hora: Joao Cancelo és fora per unes molèsties.

A LaLiga, doncs, ja no hi ha la pressió de lluitar pel títol. Però de tota manera encara falta remar per assolir altres objectius menors però importants. El més proper és el de la segona posició del campionat de LaLiga. Si bé el Madrid està, de manera provisional, onze punts per sobre, el Girona és a l'abast. Els blanc-i-vermells van caure a Getafe i se segueixen desinflant. Els blaugranes, per tant, haurien d'aprofitar aquesta circumstància per recuperar aquesta plaça 21 jornades després, i reservar un lloc per a la Supercopa d'Aràbia Saudita de l'any que ve.

L'altre objectiu és deixar de mirar cap avall. La lluita pels llocs de Champions League s'ha fet molt atractiva, amb un Athletic Club llançat. La victòria dels bilbaïns els ha llançat cap a la quarta posició, situant-se a sis punts del Barça. I, precisament, avançant els matalassers.

L'Atlètic també arriba amb ressaca de la Champions

Així que l'Atleti rep aquest duel amb encara més urgències. Però també arriba amb ressaca. Els madrilenys també van passar a la ronda de quarts de final de la Champions aquesta setmana, remuntant 'in extremis' l'eliminatòria contra l'Inter de Milà. Com el Barça, tenen una temporada irregular. Tot i que a casa ia LaLiga són literalment imbatibles. Aquest curs no han perdut cap envit al Metropolità.

De fet, l'última derrota de Lliga va ser allà en mans del Barça, la temporada passada. Els catalans també van vèncer els de Simeone en el duel de la primera volta, a Montjuïc. Amb un gol de Joao Félix, que torna a un estadi que el rebrà amb una hostilitat d?època.

Caldrà veure, això sí, si disputa minuts. El portuguès no està tenint continuïtat, encara que Xavi podria fer rotacions en una plantilla minvada per les lesions i per un calendari exigent, amb una aturada de seleccions immediata i aquests quarts de final a l'horitzó. De fet, aquest emocionant partit de LaLiga podria ser un aperitiu d'unes hipotètiques semifinals de Champions, en un escenari en què els atlètics eliminin el Borussia Dortmund i els culers facin el mateix amb el París Saint-Germain.

Les possibles alineacions

El Barça visitarà aquest fortí, concretament, sense els lesionats Alejandro Balde, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, i sense Cancelo, per les molèsties. L'onze podria estar format per Marc-André ter Stegen; Héctor Fort, Íñigo Martínez, Ronald Araujo, Jules Koundé; Andreas Christensen, Ilkay Gündogan, Sergi Roberto; Raphinha, Lamine Yamal i Robert Lewandowski.

Per part seva, l'Atleti jugarà sense els lesionats José María Giménez, Thomas Lemar i Mario Hermoso. Simeone, amb més urgències que Xavi, podria repetir la fórmula de l'Inter i sortir amb Oblak; Samuel Lino, Gabriel Paulista, Axel Witsel, Stefan Savic, Nahuel Molina; Rodrigo de Paul, Koke, Marcos Llorente; Antoine Griezmann i Álvaro Morata.