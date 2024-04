El Barça, a rematar la feina: segon capítol de Champions contra el PSG (21:00h)

Les semifinals de Champions esperen el Barça. El conjunt blaugrana vol certificar el pas a la penúltima ronda de la Champions League aquest dimarts 16 d'abril (21.00 h). És una altura de la competició on els barcelonistes no hi són des de fa 5 anys.

Per això hauran de rematar la (excel·lent) feina que van fer dimarts passat al Parc dels Prínceps contra el París Saint Germain (2-3), de manera que l'equip sap que qualsevol triomf i qualsevol empat els serveix.

Xavi Hernández: "El PSG ens farà patir"

A la prèvia del matx, l'entrenador blaugrana, Xavi Hernández, va admetre l'altura del repte. "El PSG ens farà patir, hem de ser un equip", va dir a la roda de premsa de dilluns passat 15.

"L'ambient a Montjuïc ha de ser com el del Camp Nou, una caldera, necessitem l'afició. Hi haurà moments difícils, hi haurà moments on el PSG ens farà patir com a l'anada. Hem de ser un equip: afició i futbolistes, tots hem de sumar per intentar passar, és un partit molt important per al club”, va afegir.

Xavi tindrà les absències d'Andreas Christensen i Sergi Roberto per sanció, a les quals s'afegeixen les absències de llarga durada per lesió de Gavi i Balde. Per això, els grans dubtes de l'onze són al centre del camp.

Luis Enrique: "Estem convençuts que li donarem la volta"

I a la banqueta visitant hi haurà un vell conegut de la parròquia blaugrana, Luis Enrique Martínez, que no ha variat gens ni mica el seu discurs des que va acabar el partit d'anada de quarts. "Estem convençuts que li donarem la volta", va assegurar l'asturià dilluns passat 15.

"Aquest segon partit és una mica diferent perquè no hi ha hagut cap partit amb la qual cosa hem tingut el temps necessari per analitzar i intentar millorar el nostre rendiment. Crec que el primer partit va ser molt disputat i ben jugat pels dos equips, i que el resultat no reflecteix amb exactitud el que mereixem", va afegir.

El PSG recupera Achraf Hakimi, absent per sanció en el matx disputat a França, de manera que les úniques baixes per lesió al quadre gal són els defenses Presnel Kimpembe i Layvin Kurzawa.

El romanès Istvan Kovacs serà l‟àrbitre de la contesa.