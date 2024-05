El Barça es reuneix amb l'agent del pivot defensiu Zubimendi

per Redacció CatalunyaPress

El FC Barcelona s'ha reunit amb l'agent de Martín Zubimendi a la capital catalana, aquest dilluns, segons ha informat 'Jijantes'. No ha transcendit el contingut del matx, però és sabut l'interès de l'entrenador blaugrana al jugador donostiarra. Des de la sortida de Sergio Busquets el 2023, el club ha tingut dificultats per suplir la seva absència al centre del camp. El fitxatge d'Oriol Romeu no ha funcionat

Joshua Kimmich de banda, l'interès a Martín Zubimendi ha recuperat força els darrers dies. El jugador de 25 anys, que actualment milita a la Reial Societat, ha cridat l'atenció del cos tècnic del Barça pel seu estil de joc i les seves qualitats a la posició de pivot. Zubimendi és vist com un jugador versàtil, capaç d'aportar tant en la recuperació defensiva com en la distribució del joc al migcamp.

El matx entre Deco i l'agent de Martín Zubimendi, Iñaki Ibáñez, a Barcelona aquest dilluns és un indici clar de l'interès del Barcelona al jugador basc. Durant la reunió, es van discutir possibles acostaments i es van avaluar les opcions per concretar un fitxatge que podria ser clau pel projecte esportiu del Barça.

Un dels aspectes que cal considerar és la clàusula de rescissió de Zubimendi, que puja a 60 milions d'euros. Aquesta xifra elevada suposa un obstacle per al Barcelona. A més, encara té contracte fins al 2027. Així que la via més factible és la de la negociació.

A la història del Barça, la posició de pivot defensiu ha estat ocupada per destacats futbolistes que van deixar una empremta inesborrable al club. Una posició cabdal per al club. El més recent ha estat Busquets, l'elegància del qual en la recuperació, la visió de joc i la capacitat per distribuir la pilota la van convertir en un pilar fonamental de l'equip durant més d'una dècada.

Abans de Busquets, jugadors com Yaya Touré van demostrar el seu poder físic i tècnic al centre del camp, sent peces clau en múltiples títols del Barça. Altres noms històrics en aquesta posició inclouen Edmílson, que va aportar solidesa defensiva i experiència, i Pep Guardiola, un migcampista amb una visió tàctica excepcional que després es va convertir en un exitós entrenador del Barcelona. Aquests jugadors representen la importància de comptar amb un pivot defensiu de qualitat a l'esquema de joc del FC Barcelona, un rol que Martín Zubimendi podria exercir amb èxit si es concreta la seva arribada al club blaugrana.