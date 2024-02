El Barça s'aferra a les poques possibilitats de guanyar LaLiga guanyant el Celta (1-2)

Amb una ocasió espectacular de Lewandowski i un controvertit penal al final del joc, el Barcelona va assegurar una difícil victòria 1-2 sobre el Celta a Balaídos. Tot i la falta de convicció en el seu joc, els catalans van aconseguir endur-se els tres punts en un matx ple de patiment.

L'equip de Xavi segueix sense trobar la seva millor versió i ara s'enfronta a la urgència de millorar en només quatre dies, ja que es prepara per al desafiament de la Champions contra el Napoli, la seva única esperança de títol aquesta temporada.

El partit a Balaídos va ser una prova difícil per al Barcelona, que no va merèixer guanyar, però va aprofitar un error crucial del Celta als minuts finals. Un polèmic penal, comès per Fran Beltrán sobre Lamine Yamal en temps de descompte, va permetre a Lewandowski convertir i assegurar la victòria per a un Barcelona que segueix sense convèncer.

Tot i l'avantatge inicial obtingut amb un golàs de Lewandowski abans del descans, el Barcelona no va aconseguir mantenir-lo. Iago Aspas va igualar el marcador a l'inici de la segona meitat, aprofitant una desafortunada acció defensiva que va deixar desprotegit Ter Stegen a la porteria.

Amb el partit semblant destinat a l'empat, un error de Fran Beltrán a la defensa del Celta va concedir un clar penal a favor del Barcelona en els moments finals. Lewandowski, en el segon intent després d'una repetida controvertida, va assegurar la victòria des dels onze metres.

El Barcelona ara s'enfoca en el proper desafiament a la Champions League contra el Napoli, on buscarà millorar el seu rendiment per mantenir vives les seves esperances de títol aquesta temporada.