El Barça, a buscar la segona plaça: els blaugrana reben la Real Sociedad (21:00)

per Pau Arriaga Pérez

L'empat del Girona a Vitòria (2-2) el divendres 10 de maig passat concedeix al Barça de Xavi Hernández una nova oportunitat de recuperar la segona posició de la taula.

Els blaugrana tornen a dependre d'ells mateixos per ser subcampions i disputar la Supercopa d'Espanya del curs que ve. Però per això han de guanyar tots els partits que falten de la temporada. El primer, la nit d'aquest dilluns 13 de maig contra la Real Sociedad a l'Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00).

A la prèvia del matx, l'entrenador de Terrassa ha apuntat la planificació esportiva de la temporada que ve "no depèn d'acabar en segona posició, encara que és l'objectiu principal en aquests moments".

"Queden dues setmanes per acabar la temporada i ara l´objectiu del club, dels jugadors i de l´equip és quedar segons. És el moment d´estar junts, d´estar centrats en el que queda, quatre partits transcendentals per a nosaltres. Estem centrats en els jugadors que tenim, que són de gran nivell i estan enfocats al partit de demà (per avui) i als tres partits restants", va continuar.

Autocrítica

A la roda de premsa, el vallesà va dir que té clar què ha fallat aquesta temporada. "Quan ens vam reunir l' staff i parlem del que hem fallat, parlem del plantejament d'alguns partits, de la reestructuració del centre del camp. Potser ho hauríem fet d'una altra manera en molts partits. Ara toca millorar el que no s'ha fet bé , hi ha coses que cal reajustar", va indicar.

En aquest sentit, considera que la fragilitat defensiva també és deguda a la baixa de Gavi. "Sí, va relacionat amb això. D'alguna manera també nosaltres com a staff hem fallat, hem fet autocrítica, sabem que en molts partits que hem plantejat, sense un pivot defensiu de posició natural, ens ha marcat molt la temporada", ha afegit.

Precisament Gavi, Alejandro Balde i Frenkie de Jong són les tres absències a la llista per al partit contra l'equip txuri urdin .

Plaga de baixes a la Real

Per part seva, el conjunt d'Imanol Alguacil arribarà a la capital de Catalunya en quadre.

Martín Zubimendi (pretès pel Barça), Javi Galán, Martín Merquelanz, Aihen Muñoz, Carlos Fernández i Igor Zubeldia no formen part de l'expedició donostiarra per diferents lesions.