El Barça torna del Pireu apallissat (92-58): el Palau decidirà si passa a la Final Four

per Redacció CatalunyaPress

El Barça va caure amb claredat (92-58) contra l'Olympiakos al quart partit del playoff de l'Eurolliga, fallant a l'opció de segellar el seu pas a la Final Four per encomanar-se al Palau i al favoritisme local segons la història.

Mai ningú ha guanyat un cinquè partit de visitant i els de Roger Grimau tindran la seva carta el proper dimecres 8 de maig al Palau Blaugrana. Tot i això, l'equip blaugrana va deixar escapar l'opció de no donar més emoció ni vida a un Olympiacos que va intimidar en la seva manera de posar aquest 2-2.

Els grecs van marcar el ritme des del segon quart (32-14) i no van aixecar el peu fins a una renda de 25 punts al tercer (72-47). El Pavelló de la Pau i l'Amistat va viure fins i tot tranquil el desenllaç, va llençar la tovallola el Barça, molt lluny de la polèmica i el triomf patit dels de Grimau dimarts 30 d'abril passat a la pròrroga.

Els locals se la jugaven i van respondre, de primeres amb Moustapha Fall sota el cèrcol. El pivot va mantenir el seu equip en una millor arrencada del Barça i el quart va acabar sent grec també amb Shaquielle McKissic. A l'equip culer li va fallar aviat la punteria, primer des del tir lliure, i sens dubte necessitava punts.

El Barça va caure fàcil de l'intercanvi i l'Olympiakos es va enfilar, amb la seva afició, per enganxar un quart demolidor. Un triple de Larentzakis amb antiesportiva, McKissic, molta diferència en el rebot, els grecs anaven deixant enrere el rival. Jabari Parker, amb 10 punts, va ser el millor blaugrana al descans.

El pas per vestidors no va revitalitzar la fe d'un Barça que va dubtar de les opcions i va ser anihilat. La força de Williams-Goss sobre el parquet i la ratxa de Papanikolaou van trencar el matx al tercer quart, i Grimau va fer seure els seus titulars pensant en el cinquè partit mentre l'Olympiakos engrandia la seva renda.

La pallissa, semblant a la que va patir diumenge a la Lliga Endesa contra el MoraBanc Andorra, dóna molta fe als grecs i obliga el Barça a no només encomanar-se a la història i al Palau. Satoransky, Laprovittola, Kalinic, Parker, Willy Hernangómez, Vesely o qualsevol que vista de blaugrana, haurà de fer un pas endavant per citar-se amb el Reial Madrid a les semifinals de Berlín i accedir a la seva quarta Final Four seguida.