El Barça torna als quarts de la Champions després de derrotar el Napoli (3-1)

El Barça torna a estar a quarts de final de la Champions League després de 4 anys sense aconseguir-ho. Els de Xavi Hernández ho van aconseguir després de derrotar el Napoli (3-1) a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el partit de tornada dels vuitens de final.

Els blaugranes van completar un partit molt seriós en què van saber patir en alguns moments per, en molts altres, gaudir i convèncer-se que poden tornar a l'elit continental.

Va sortir a mossegar l'equip, com en altres grans partits, i va tenir ocasions que, per variar, va aprofitar dues vegades. El Barça es va assemblar una mica més a aquell que anys enrere va meravellar i, salvant les distàncies i sabent que encara no són on haurien d'estar, van aconseguir aguantar l'envit napolità (que va estar a prop d'empatar) i tornar a agafar les regnes del partit i de la cruïlla per ficar-se a quarts.

El somni continental, doncs, segueix en un moment d'estretors econòmics i de patiment per fitxar i inscriure. Estar a quarts ja dóna més comoditat econòmica al club, però el cert és que aquest somni es guanya a la gespa i, aquesta nit, l'equip de Xavi Hernández va complir amb el que se li demanava i amb escreix. Un 3-1 per continuar creixent, per creure, per esperar que el sorteig de divendres sigui benvolent.

Amb Fermín López a l'onze, un Pau Cubarsí brutal tot el partit i un Lamine Yamal consagradíssim, el Barça va gaudir. I ho va fer amb el gol final de Robert Lewandowski que va allunyar els fantasmes de la Muntanya Màgica.

Fermín i Cancelo, al minut 15 i 17, van posar fàcils les coses. El migcampista del planter va avisar amb un xut desviat, de cert perill, abans d'aconseguir obrir el marcador amb un xut ras, creuat, a passada de Raphinha que va ser impossible per a Meret. I el meta italià tampoc no va poder fer res quan, després que Raphinha enviés una pilota al pal, Cancelo va recollir el rebuig per marcar a porta buida. Grans auguris que, tot i anar per un camí sinuós, es van complir.

El Napoli, que va empatar a la mitja hora de joc, es va encarregar de tornar a complicar les coses. Però aquesta vegada els canvis de Xavi, tenir el cap fred i saber patir per tornar a controlar va permetre a l'equip culer reviure no uns malsons recents a Champions sinó les nits de les remuntades i les victòries èpiques. I Sergi Roberto, heroi davant el PSG aquell 6-1 del Camp Nou, aquesta vegada també es va posar la capa per assistir al polonès, que va recollir el regal.

Així, el Barça és a quarts amb el Reial Madrid, Manchester City, Bayern Munic, Arsenal i PSG. Aquest dimecres 13 de març es resoldran les eliminatòries Atlètic - Inter (amb avantatge d'1-0 per als italians) i Borussia Dortmund - PSV (1-1 a l'anada).