El Barça viatja a París amb la incertesa de dos jugadors vitals

per Helena Celma

El FC Barcelona afronta aquest dimecres el partit més important en aquest tram de temporada, el de l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el París Saint-Germain al Parc des Princes, amb el desig del tècnic, Xavi Hernández , de poder comptar finalment amb Pedri i Frenkie de Jong, tots dos a punt de poder tornar a l'equip i que han viatjat, per si de cas, a la capital francesa.

Tant Pedri com Frenkie de Jong s'han perdut els darrers partits de l'equip després de caure lesionats fa poc més d'un mes.

De moment no tenen l'alta mèdica però, davant de la possibilitat de rebre-la després de l'últim entrenament previ al xoc, que serà aquest mars a la gespa del feu del PSG, estan amb l'equip.

Pedri va patir una lesió al recte femoral de la cuixa dreta a principis de març i va aconseguir evitar passar pel quiròfan. Després d'un procés de recuperació ràpid, podria estar llest per enfrontar-se al PSG al Parc des Princes.

Situació similar a la de Frenkie de Jong, que el mateix 3 de març, en el partit contra l'Athletic Club a San Mamés, va patir un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret.

Com Pedri, s'espera que pugui estar recuperat, ni que sigui a disposició del tècnic per si cal jugar uns minuts.

A més de Pedri i Frenkie de Jong, que formen part d'aquesta convocatòria sense comptar encara amb l'alta mèdica, també va anar a París per acompanyar l'equip el centrecampsita Gavi, que no podrà jugar el que queda de temporada i el seu objectiu és recuperar-se per la pretemporada següent.

La llista de convocats és la següent: Ter Stegen, João Cancelo, Araujo, Iñigo Martinez, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Penya, João Félix, Christensen, Marc Alonso, Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, De Jong, Gündogan, Kounde, Astralaga, Lamine Yamal, Marc Casadó, Fermín, Cubarsí, Marc Guiu i Héctor Fort.