El Barça de Xavi perd l'essència que el va fer campió de lliga la temporada passada

per Helena Celma

El FC Barcelona va tornar a ensopegar aquest diumenge a LaLiga EA Sports com a local, un empat (3-3) contra el Granada, penúltim classificat, que deixa els de Xavi Hernández a 10 punts del Reial Madrid i pràcticament descartats pel títol.

Més enllà d'aquest resultat, deixa un preocupant bagatge en defensa, ja que en els dos últims partits com a locals a la competició domèstica han rebut vuit gols.

L'equip de Xavi semblava haver reaccionat després de la derrota contra el Vila-real (3-5) a l'Estadi Lluís Companys amb dues victòries consecutives a la Lliga davant l'Osasuna i l'Alabès.

No obstant, una nova inesperada ensopegada com a local contra el Granada ha tornat a 'Can Barça' tots els fantasmes. I és que el Barça va tornar a rebre tres gols en un matx i ja és la quarta vegada que li passa això el 2024.

Males xifres a LaLiga

En total, al campionat domèstic, el FC Barcelona ha encaixat 33 gols en 24 partits, una xifra que ja supera en 13 els que va rebre en tota la passada campanya i que per trobar alguna cosa semblant en la història del club cal remuntar-se fins a la temporada 2000-2001, en què havia concedit 34 gols a hores d'ara.

De fet, l'actual és la segona pitjor marca del Barça aquest segle i la 14a pitjor de tota la seva història. Un altre dels aspectes defensius que ha de millorar el Barça és a la pressió.

Una de les principals característiques de la defensa del conjunt català la Lliga passada era la capacitat de robar a la sortida de pilota del rival, cosa que està brillant per la seva absència aquesta campanya.

| Europa Press

El Barça ha passat de fer una mitjana de 7,1 recuperacions a l'últim terç de camp a fer-ho 3,5 vegades per partit, així com de fer-ho 15,2 vegades en camp rival a fer-ho en 7,3 ocasions.

Uns números que evidencien que a l'equip 'culer' se'l planten amb més facilitat en el seu propi camp, cosa que provoca també que li rematin més vegades.

Si la temporada passada l'equip de Xavi concedia 8,6 remats contra cada 90 minuts, aquesta rep 10,8 en el mateix període de temps.

Dada a què se suma el descens del percentatge de parades de Marc-André Ter Stegen, que ha passat de ser del 87,4% a un 68% aquesta temporada.

Problemes en la definició a dalt

Més enllà del que és defensiu, un altre dels deus d'aquest Barça 2023-2024 està sent la definició.

És l'equip de LaLiga EA Sports que més gols esperats ha generat des de començament de temporada amb 54,3, o el que és el mateix 4,3 més dels que ha aconseguit anotar.

De fet, és l'únic equip de la primera meitat de la taula amb el Real Betis que ha marcat menys del que ha generat. Una manca d'encert que es personifica a la figura de Robert Lewandowski.

Tot i que és el màxim golejador de l'equip a LaLiga EA Sports i ha marcat en les dues últimes jornades de lliga, el polonès suma 10 gols a la Lliga, dos des dels onze metres.

Deixant de banda els gols de penal, el davanter, segons les dades de Driblab, ha generat ocasions per haver aconseguit 11,6 gols, no obstant, només n'ha aconseguit vuit.

| Europa Press

Un balanç negatiu aquest any i diferent dels 23 marcats el curs passat pels 20,7 generats. I per si això fos poc, la mudança com a local a l'Estadi Lluís Companys l'està afectant negativament.

Més enllà de la fredor d'un estadi amb pista d'atletisme i la baixa assistència a Montjuïc, els blaugranes han vist com el rendiment esportiu queia en picat.

Fins ara, han sumat 28 punts en els 13 partits que han disputat com a local, cosa que fa que la màxima puntuació a la qual pot aspirar és de 46 punts, dos menys que els aconseguits la temporada passada.

Col·lectiu i individualitats que han precipitat el seu rendiment aquesta temporada i han provocat que l'actual campió estigui a 10 punts del líder, el Reial Madrid, ia la jornada 24.

A més, els de Xavi també van veure com els blancs, a la Supercopa, i l'Athletic Club, a la Copa del Rei, els baixaven de la lluita per dos títols.

Ara, amb la Lliga de Campions com a única carta, el FC Barcelona necessita recuperar la consistència defensiva i recuperar la millor versió dels seus jugadors si vol capgirar la situació actual.