Barcelona acollirà una exhibició de monoplaces de Fórmula 1

El centre de Barcelona acollirà dimecres 19 de juny a la tarda una exhibició amb uns tres o quatre monoplaces de l'actual Mundial de Fórmula 1, encara sense confirmar escuderies ni pilots, en el marc d'un Fan Festival que la capital catalana desplegarà a la setmana prèvia a la disputa d'un Gran Premi d'Espanya al Circuit de Barcelona-Catalunya que serà, segons el president del Circuit, Roger Torrent, la millor edició de la història.

La Casa Amatller, una de les joies del modernisme barceloní i veïna de la Casa Batlló, va ser el lloc elegit pel Circuit de Barcelona-Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per anunciar i oficialitzar que, per primera vegada a la història, els carrers del centre de la capital catalana serviran de 'circuit' per a monoplaces actuals de la Fórmula 1.

"Serà un esdeveniment sense precedents, una exhibició de F1 pel centre de la ciutat. Els cotxes de F1 rodaran per una artèria tan especial i emblemàtica, incrustada al col·lectiu, com és el Passeig de Gràcia. Els boxs dels equips estaran a Ronda Universitat i els monoplaces pujaran per Passeig de Gràcies fins arribar a la Casa Batlló”, va revelar el conseller d'Empresa i Treball del Govern i president del Circuit de Barcelona-Catalunya, Roger Torrent, durant la presentació de l'F1 Barcelona Fan Festival.

"És un fet sense precedents, no s'havia fet mai, i ens complau anunciar aquesta exhibició que acostarà encara més aquest GP a la ciutadania", va assegurar un Torrent que va confirmar que, en paral·lel a aquesta exhibició dels monoplaces, Barcelona acollirà dins del Fan Festival un 'Forums Fan', a Plaça Catalunya i amb la presència d'alguns pilots, el mateix dia 19, i un Fan Village d'una setmana, entre el 15 i el 22 de juny, que serà un espai obert i gratuït amb oferta gastronòmica , cultural, simuladors de conducció de F1 i simulacions de parades a boxes, a més de venda de marxandatge de la F1.

"Aquest any farem el millor Gran Premi de Fórmula 1 possible, però ja no només el cap de setmana del GP sinó tota la setmana prèvia, amb una vinculació més estreta encara entre Barcelona i l'esdeveniment, de llarga trajectòria al país i que volem que aquest any sigui especial, que sigui memorable. Serà el millor GP que mai hagi acollit Catalunya”, va assegurar Torrent sobre la cita, que tindrà lloc al circuit català del 21 al 23 de juny.

En aquest sentit, va confirmar que el traçat ha culminat el pla estratègic de modernització.

"El Circuit serà un referent internacional. Tindrà una modernització de la infraestructura, i alhora es fa un salt endavant, un salt quàntic, en l'experiència del públic i dels ciutadans. Aquest 2024 culminem amb èxit aquest procés i ho fem de la mà de la F1", va assegurar.

Converses per ampliar la F1 a BCN més enllà del 2026

Així que, quant a la possibilitat que el Circuit de Barcelona-Catalunya segueixi acollint la Fórmula 1 més enllà del 2026, malgrat l'entrada de Madrid al calendari, es va mostrar optimista i ambigu alhora.

"Renovem fins al 2026, tenim una relació excel·lent amb la F1 i agraïm l'esperit de treball conjunt amb la F1 i les administracions, com els ajuntaments de Barcelona i Montmeló. Continuem treballant amb la F1 i anem parlant", va apuntar Torrent.

Per part seva, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, es va mostrar encantat de poder acostar la F1 a la ciutat.

"Quan hem treballat de la mà, Circuit i la ciutat, hem fet vibrar la gent i ho farem de nou amb aquest Gran Premi de Barcelona. El que farem és acostar un gran espectacle internacional al veïnat. Hi haurà certs problemes de mobilitat a la ciutat, però aquest cap de setmana Barcelona serà l'epicentre del món i volem que sigui una cosa viscuda pels veïns i veïnes al centre.

I com a mostra d'aquesta relació entre F1 i Barcelona, la responsable de desenvolupament de mercat i carreres de la F1, Kate Hodgkinson, va confirmar que segueixen en converses amb Barcelona per ampliar l'enllaç existent fins al 2026.

A més de celebrar el poder portar la "passió" de la F1 al centre de Barcelona aquest 2024, va reconèixer que el mercat espanyol és "molt important" per a la Fórmula 1.

"Tenim dos grans pilots com Fernando Alonso i Carlos Sainz que reforcen l'enllaç entre afició i F1, serà important també l'arribada de Madrid per guanyar adeptes i continuarem les converses amb Barcelona", va manifestar.