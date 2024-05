Barcelona acull la presentació de la primera edició de la Puig Women's America's Cup

El trofeu de la primera edició de la Puig Women's America's Cup, dissenyat per l'arquitecta i dissenyadora espanyola Patricia Urquiola, ha estat presentat aquest dimarts per Puig a la Fundació Joan Miró de Barcelona. Per donar forma al trofeu, Urquiola ha utilitzat "una figura geomètrica simple, com un cilindre, sense elements decoratius ni base, que en un punt s'obre com una gran espelma copejada pel vent".

Fet de plata, amb una alçada de 58 cm i un pes daproximadament 5 kg, el seu interior amaga un efecte dor rosa. L'acabat s'ha realitzat mitjançant un cisellat exhaustiu a la part més ampla del cilindre. A diferència del trofeu original de l'America's Cup -dissenyat per Robert Garrard el 1848-, la Puig Women's America's Cup no té nanses perquè "l'equip guanyador pugui abraçar-lo de forma completa", segons la dissenyadora.

L'edició inaugural de la Women's America's Cup se celebrarà a Barcelona del 5 al 13 d'octubre com a part central de la 37a America's Cup. El disseny del logotip que serà la identitat de la Women's America's Cup també s'ha revelat durant la presentació, a la qual han assistit Grant Dalton, CEO d'America's Cup Event; Marc Puig, president executiu de Puig; Abby Ehler, regatista oceànica i event coordinator de la Puig Women's America's Cup; Silvia Mas, integrant del Sail Team BCN, el participant espanyol, i Patricia Urquiola.

Als sis participants oficials establerts de la Puig Women's America's Cup que representen Nova Zelanda, Gran Bretanya, Itàlia, Suïssa, Estats Units i França, se sumen sis nous equips d'Espanya, Països Baixos, Canadà, Alemanya, Suècia i Austràlia. La multinacional espanyola de moda i perfums Puig, que compta amb una llarga tradició de patrocini al món de la vela, està col·laborant en la 37a edició de l'America's Cup com a patrocinador global de la competició i com a partner principal de la primera regata específica per a dones a la història de l'America's Cup.

El president executiu de Puig, Marc Puig, ha recordat que “navegació, Barcelona i dona són tres paraules estretament relacionades amb Puig”. “Hem donat suport a diferents regates de vela durant més de 40 anys, som una empresa nascuda i arrelada a Barcelona, i les dones formen la base dels nostres consumidors i de les persones que treballen a Puig.

Per això, vam decidir recolzar l'encomiable iniciativa de la primera edició femenina tan aviat com vam saber que Barcelona seria la seu de l'America's Cup el 2024 i que seria la primera vegada que inclouria una regata femenina: la Puig Women's America's Cup”, va indicar. , el CEO d'America's Cup Event, Grant Dalton, ha explicat que el suport de Puig a la primera Women's America's Cup "és una fita significativa no només a la història de l'America's Cup, sinó a l'esport nàutic".

"La seva importància no es pot subestimar i anticipem que la Puig Women's America's Cup serà un dels moments destacats de la 37a America's Cup. Gràcies a Marc ia tot el seu equip pel seu continu suport", ha manifestat. Per a Abby Ehler, regatista oceànica i Event Coordinator de la Puig Women's America's Cup, “la Puig Women's America's Cup és la iniciativa més emocionant” de la seva carrera per a la participació femenina en vela.

"Això enfortirà el grup de regatistes que aspiren a arribar a un nivell d'elit i recolzarà aquelles que persegueixen rols tècnics a terra. Proporcionant una plataforma i oportunitat per a les regatistes femenines a nivell mundial i creant més models a seguir d'alt perfil que inspiraran les nenes als nivells bàsics del nostre esport", va expressar.

Per part seva, Silvia Mas, regatista de l'equip espanyol, ha destacat "l'interès i compromís de Puig per promoure la igualtat de gènere en l'esport de la vela". "La Puig Women's America's Cup proporcionarà a les regatistes, que són el futur de l'America's Cup, la plataforma definitiva per mostrar les seves habilitats en una flota de primera classe on s'exhibiran grans talents. La Puig Women's America's Cup és la via definitiva i una competició convincent on les millors podran brillar en un escenari global", va finalitzar