Barcelona es converteix en la capital mundial de la logística amb el SIL 2024

El Saló Internacional de Logística 2024 (SIL) obrirà les portes demà dimecres 5 de juny amb un acte d'inauguració que estarà presidit pel ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.

L'acte inaugural, que tindrà lloc a les 10 hores al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de Barcelona (Sala SIL Auditorium), també comptarà amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella, el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.

El SIL, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha esdevingut una de les grans fires de referència mundial dels sectors de la Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain, així com el gran referent a Espanya , la Mediterrània i l'Atlàntic.

Del 5 i el 7 de juny, es reuniran a Barcelona més de 14.000 participants, i comptarà amb la participació de 650 empreses, un 35% internacionals, que presentaran 176 novetats en exclusiva mundial i celebraran més de 150 esdeveniments.

Es calcula que el SIL tindrà un impacte econòmic a la ciutat i la seva àrea metropolitana de més de 50 milions d‟euros durant els tres dies de la seva celebració.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL, afirma que “aquest any les empreses participants presentaran en exclusiva mundial un total de 176 innovacions, la xifra més gran de la història, fet que mostra la importància que té el SIL com a fira de referència internacional del sector.

Navarro ha afegit que “el sector de la logística es troba en un moment de transformació, amb la implementació d'avenços tecnològics que han contribuït a una major eficiència i traçabilitat de la logística, posant el focus cada cop més en la sostenibilitat i la digitalització, aspecte que permetrà aflorar noves oportunitats laborals amb perfils de nova generació”.

SIL Knowledge i 20 Aniversari del MedaLogistics Week

El SIL segueix amb la seva aposta per la Mediterrània amb la celebració del MedaLogistics Week que aquest any arriba al 20è aniversari que explorarà noves oportunitats de negoci del sector logístic a Europa, Àsia i Àfrica. Dins del MedaLogistics Week també tindrà lloc la 16a edició del MedPorts & Shipping Summit, i la Tercera trobada de Logística d'Àfrica.

Per la seva banda, el SIL Knowledge, el gran congrés internacional del SIL, continuarà tenint una gran importància amb més de 100 ponències dividides en sis blocs: sostenibilitat; logística i transport; supply chain; innovació, tecnologia i digitalització; ecommerce, darrera milla i smart mobility; i talent.

D'aquesta manera, es reuniran fins a 320 speakers, entre els quals destaquen directors de logística o Supply Chain d'empreses tan importants com Unilever, Nestlé, Mercadona, Mahou Sant Miquel, Procter & Gamble, Condis, Mango, Amazon Web Services, Cepsa Química, Covestro, Revlon, Simon, Frid Ravitch, SEAT, Flamagues, Capsa Food, Almirall, Pasqual, Zalando o Henkel Ibèrica, entre d'altres.

“El SIL sempre ha demostrat la seva capacitat per atraure professionals i empreses de tot el món, convertint-se en un punt de trobada global per a la innovació i el desenvolupament a la cadena de subministrament”, comenta Blanca Sorigué, directora general del SIL. “Barcelona es tornarà a convertir en la capital mundial de la logística del 5 al 7 de juny amb la celebració del SIL. Aquest any comptarem amb la presència de destacades empreses internacionals, així com amb una àmplia oferta d'innovacions, activitats i conferències que abordaran temes de rellevància global a l'àmbit logístic”, conclou Sorigué.