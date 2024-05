Barcelona, la tercera ciutat del món on turistes més volen tornar

Un estudi realitzat per la cadena d'assegurances InsureandGo ha revelat les ciutats més anhelades pels turistes per tornar a visitar, basant-se en milers de comentaris de la plataforma Reddit i ressenyes en línia. Aquesta anàlisi es va enfocar al tauler de 'Travel' de Reddit, que compta amb prop de 10 milions de membres, i va examinar més de 7.500 comentaris,

Liderant la llista hi ha la icònica ciutat de Londres, amb 93 mencions per part dels usuaris que la consideren un lloc on se senten com a casa. El segueix de prop París, la ciutat de l'amor, amb 89 mencions que destaquen la riquesa cultural, la història i la deliciosa gastronomia.

Barcelona, per part seva, es posiciona en tercer lloc juntament amb Nova York, amb més de 60 mencions per part dels usuaris de Reddit. Les raons que fan de Barcelona una destinació desitjada són les seves boniques platges, la seva impressionant arquitectura i la seva exquisida oferta gastronòmica. Aquest esment destaca la popularitat i encant de la ciutat comtal entre els viatgers de tot el món.

Aquest estudi arriba en un moment en què ciutats com Venècia estan implementant taxes turístiques per controlar el flux de visitants i preservar-ne els recursos. Aquest enfocament ha portat alguns a proposar la idea d'aplicar mesures similars a ciutats com Barcelona, que reben una gran afluència de turistes durant tot l'any. La discussió sobre com manejar el turisme sostenible i equilibrat continua sent un tema rellevant a moltes ciutats populars, buscant trobar un equilibri entre el gaudi dels visitants i la preservació de la identitat i qualitat de vida dels residents locals.