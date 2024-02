Barcelona uneix la història a la tradició innovadora del #MWC2024

per Purificació González Pérez

El primer dia del MWC24 ha unit a Barcelona la seva història a la tradició innovadora.

En aquesta primera jornada les experiències gamificades van cobrar un gran protagonisme per comprendre com la tecnologia i la innovació estan dibuixant un nou futur als sectors de la salut, la mobilitat, la moda i l'energia.



A través de Remeber The Future el MWC va fer un recorregut històric que recreava els canvis més importants viscuts a la indústria i l'economia. Fent incapaç en els esdeveniments més destacats.

| Casa Real



Les sessions de contingut han començat amb una taula rodona on Karina Gibert (Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Michela Milano (Ànima Mater Studiorum - Università di Bologna) i Ricardo Baeza-Yates (Northeastern University) han abordat els reptes dels usos industrials de la Intel·ligència Artificial.

| MWC

L'Agència Espacial Europea i GSMA Foundry avancen

| MWC

L'Agència Espacial Europea (ESA) i GSMA Foundry van anunciar aquest dilluns iniciatives (que inclouen fins a 15 milions d'euros en oportunitats de finançament) per ajudar les indústries mòbil i de satèl·lits a col·laborar en el desenvolupament de satèl·lits nous i innovadors. i tecnologies de xarxes terrestres.

Llançada al MWC Barcelona 2024, l'associació se centrarà en cinc àrees clau d'innovació per ajudar les empreses de telecomunicacions a desenvolupar nous serveis per a la societat que combinin les comunicacions terrestres i per satèl·lit.

Les iniciatives també estan dissenyades per ajudar a obrir fonts d'ingressos noves que abans no eren possibles. Una nova investigació de GSMA Intelligence estima que les noves innovacions en matèria de satèl·lits poden generar entre 30.000 i 35.000 milions de dòlars addicionals en ingressos per a la indústria d'aquí al 2035, cosa que equival a un augment del 2,0% al 2,5 % a l'actual base d'ingressos mòbils.

Antonio Franchi, director de l'Oficina del Programa de Xarxes No Terrestres (NTN) 5G/6G de l'ESA, va dir: “L'ESA està orgullosa d'associar-se amb la GSMA en una varietat d'iniciatives impactants en el nostre compromís d'avançar en solucions de connectivitat , a través de la integració de satèl·lits. i xarxes terrestres. Un dels objectius de l'ESA és connectar tothom, a qualsevol lloc i en qualsevol moment, i aquesta poderosa col·laboració amb GSMA és un pas significatiu en l'avenç de les indústries de comunicacions mòbils i per satèl·lit.

| Catalunyapress

Franchi va afegir: "A més, estem entusiasmats de mostrar el treball de l'ESA a través d'una varietat de funcions interactives al Pavelló de la GSMA i esperem interactuar amb els assistents a l'MWC".

Alex Sinclair, director de tecnologia de GSMA , va dir: “Volem que aquesta associació amb l'ESA ajudi a desbloquejar els enormes beneficis que les xarxes de telecomunicacions terrestres i satel·litàries poden aportar a les empreses i els consumidors, en garantir que estiguin més connectats.

“Treballant junts, podem ajudar la indústria de les comunicacions a portar solucions innovadores al mercat, cosa que alhora generarà enormes beneficis per a la societat. Esperem llençar noves oportunitats per al mercat, al llarg de l'any, que puguin ajudar a impulsar el mercat i la innovació”.

Telefónica presenta la seva participació al projecte Open Gateway

| Catalunyapress

Aquesta és una iniciativa global del sector telco liderada per la GSMA, que aspira a transformar les xarxes de comunicacions en plataformes programables perquè els creadors d'experiències digitals puguin accedir a les capacitats de la xarxa de forma estandarditzada, intuïtiva i interoperable.

Aquestes capacitats s'exposen mitjançant APIs (Application Programming Interfaces) globals i estandarditzades sota el marc de CAMARA, el projecte de codi obert dirigit per la Fundació Linux i TM Forum en col·laboració amb la GSMA.

Open Gateway ja compta amb més de 47 operadores mòbils a tot el món, que representen 239 xarxes mòbils, i el 65% de les connexions mundials.

Això suposa un canvi de paradigma en la forma en què la indústria facilita la col·laboració entre els diferents actors de l'ecosistema digital. Open Gateway impulsa el progrés econòmic, tecnològic i social, facilitant la creació d'una nova generació de serveis i beneficiant els desenvolupadors, les empreses i els usuaris.

Mitjançant la conferència "(Re) crea't the Future of Inteliligent Digital Services" en què van intervenir Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefònica, Jason Zander, President, Strategic Missions and Technologies de Microsoft i Vala Afshar, Chief Digital Evangelist de Salesforce l'operadora va explicar que estava consistint la col·laboració al Brasil, Alemanya i Espanya.

En aquest projecte treballen més de 40 xarxes d'operadors mòbils a cinc continents han llançat comercialment serveis API de xarxa per a la comunitat de desenvolupadors per desbloquejar tot el potencial de 5G.

La GSMA va descriure el fort progrés que la indústria mòbil i els socis tecnològics estan aconseguint per desbloquejar tot el potencial de les xarxes 5G i comercialitzar les API de xarxa a través de la iniciativa GSMA Open Gateway.

Un any des que es va presentar GSMA Open Gateway al MWC 2023, 47 grups d'operadors mòbils, que representen 239 xarxes mòbils i el 65% de les connexions a tot el món, s'han sumat a la iniciativa.

GSMA Open Gateway se centra a accelerar el creixement de les aplicacions i serveis digitals, garantint que s'integrin perfectament amb centenars de xarxes participants a tot el món. Això es fa a través de punts d'accés únics i programables, comuns entre tots els operadors mòbils, coneguts com a interfícies programables d'aplicacions (API).

Treballant amb socis tecnològics i proveïdors de núvol, inclosos AWS, Infobip, Microsoft, Nokia i Vonage, una part d'Ericsson, més de 40 xarxes d'operadors mòbils han posat a disposició comercial un total combinat de 94 API per a desenvolupadors empresarials a 21 mercats de Àsia. Pacífic, Àfrica, Europa, Orient Mitjà i Amèrica.

Atès que el frau en línia i el delicte cibernètic són un dels problemes més grans que enfronta el comerç en línia, la GSMA, els operadors mòbils i els socis tecnològics estan centrant primer la iniciativa GSMA Open Gateway a abordar el delicte en línia. Les activitats recents inclouen entre altres que tres operadors espanyols que han anunciat el llançament de dos API antifrau, treballant amb comerços en línia, entre els quals hi ha Telefónica.

Aposta pel creixement i la monetització de les noves APIs

Segons una investigació de McKinsey, GSMA Open Gateway i altres iniciatives d'API de xarxa poden generar un valor significatiu per a la indústria de les telecomunicacions i les empreses que utilitzen xarxes 5G els propers sis anys. Es pronostica que, si els operadors poden exposar més API i innovacions de la seva xarxa a les comunitats de desenvolupadors empresarials i proveïdors de núvol, aleshores podran desbloquejar una oportunitat de mercat addicional de 300 mil milions de dòlars per al 2030.

Després d'haver aconseguit un fort suport entre la indústria mundial d'operadors mòbils el 2023, la iniciativa GSMA Open Gateway se centra com pot ajudar els membres a augmentar la participació dels desenvolupadors el 2024. Això s'aconseguirà mitjançant el llançament comercial de nous serveis i un enfocament a tres objectius. Canals comercials de sortida al mercat per a l'adopció d'API oberta.

Deutsche Telekom, O2 Telefónica i Vodafone estan provant API Quality on Demand amb Siemens Energy. Siemens està utilitzant l'API per fer manteniment remot assistit virtualment, utilitzant realitat augmentada, que requereix una alta qualitat de xarxa constant per permetre una àmplia implementació fins i tot en ubicacions sense connectivitat estable.

Les API de GSMA Open Gateway es defineixen, desenvolupen i publiquen a CAMARA, el projecte de codi obert perquè els desenvolupadors accedeixin a capacitats de xarxa millorades, impulsat per la Fundació Linux, en associació amb TM Forum.