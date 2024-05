El BAXI Manresa diu adeu a una magnífica temporada després de perdre contra Unicaja

per Pau Arriaga Pérez

S'ha acabat el somni ACB del BAXI Manresa. Els del Bages van perdre al Nou Congost dimarts passat a la nit 21 de maig contra Unicaja (63-86) el BAXI Manresa, en una trobada en què van brillar l'escorta nord-americà Tyler Kalinoski i el pivot búlgar David Kravish. Els andalusos, així, es classifiquen per a les semifinals del play-off de la Lliga ACB, amb un 2-0 al còmput global d'una eliminatòria que era al millor de tres partits.

L'equip malagueny va aparèixer al Nou Congost una altra vegada sense el base montenegrí Kendrick Perry, que no s'havia recuperat a temps de la lesió al genoll esquerre. I novament això va animar el Manresa, com en el partit inaugural de la sèrie, per atacar amb un ampli rang de tir.

Martinas Geben i Pierre Oriola a la pintura, juntament amb Devin Robinson i Brancou Badio des de lluny, van guiar l'aportació coral a l'atac manresà. Tot i això, l'avantatge al primer quart només havia estat de +6 (22-16) fins que va arribar el cistell de Travante Williams sobre la botzina, un triple des de la bombeta del seu propi camp.

Tot i això, aquest 28-20 es va esfumar ràpid durant el segon quart, a raó d'una nefasta estadística de l'equip català des de més enllà de l'arc. 0/9 per als pupils de Pedro Martínez, mentre que l'Unicaja va fer 4/7 en triples i se'n va anar al descans 36-40 a dalt al marcador.

A més, els d'Ibon Navarro van començar el tercer acte amb un parcial de 0-11 que va apagar la grada local. Les cistelles de David Kravish al pal baix i els encerts de Tyler Kalinoski des del perímetre van mantenir els de Màlaga al davant (47-65) a les portes del quart període.

L'última acció abans d'afrontar-lo havia estat un robatori d'Alberto Díaz a Travante Williams en un servei del Manresa des de la línia de fons, amb prou feines 1.3 per esgotar el rellotge. Tot i que el capità dels visitants va fallar la posterior entrada a cistella, poc ortodoxa, va evidenciar que l'Unicaja estava més ficat en feina que el seu adversari.

Amb la inèrcia a favor i veient que al davant hi havia pocs recursos per contrarestar, el conjunt andalús es va agradar en un parell de jugades a l'inici del quart quart. Yankuba Sima i Nihad Djedovic van trobar premi a un parell de combinacions junts, a la qual cosa va respondre un triple de Badio (55-73) quan faltaven 6:23 per acabar el matx.

Una penetració al cèrcol de Djedovic pel costat dret de la zona, traient falta a Oriola, va significar un 2+1 que va posar el 55-78 als electrònics d'un Nou Congost resignat a la derrota i, per tant, al definitiu adéu de els seus a la Lliga Endesa 2023/24.

Diversos aficionats fins i tot van marxar el pavelló, quedant mig quart per jugar-se, sabedors que davant del Manresa hi havia una missió gairebé impossible. Va donar temps, això sí, a un pic entre Augusto Lima i Marcis Steinbergs sota el tauler local, amb error inclòs del rellotge de possessió.

Resolt aquest contratemps, després el mateix Lima va cometre una dura falta sobre Oriola, encara que sense conseqüències físiques ni arbitrals. El +25 (58-83) favorable a l'Unicaja havia deixat tot vist per a sentència, cosa que va aprofitar el Nou Congost per cantar i corejar el nom de Pedro Martínez.