per Redacció CatalunyaPress

El Bayer Leverkusen ha tancat la seva històrica campanya a la Bundesliga amb una nova victòria. Aquest 2-1 davant l'Augsburg, a la 34a i última jornada, certifica una cosa inèdita en la història del campionat alemany. Per primera vegada, un equip l'ha finalitzat sense haver perdut cap partit. Res malament per ser alhora el primer títol de Bundesliga de l'equip.

Amb Xabi Alonso al capdavant, l'equip va tancar una campanya de somni. Van ser, en total, 28 victòries i 6 empats. Al principi tothom pensava que es desinflarien, com han fet tants contendents d'aquest torneig darrerament davant el sempre temible Bayern Munic. El curs passat, sense anar més lluny, el Borussia Dortmund ho tenia tot per claudicar la ratxa dels bavaresos, havent de guanyar a l'última jornada a casa un partit factible, però ni així.

El que fa encara més notable aquesta gesta és el fet que el Leverkusen es va unir a un club molt selecte al futbol europeu. Només la Juventus a la Sèrie A italiana i l'Arsenal a la Premier League anglesa havien aconseguit una temporada invicta al segle XXI.

Però la història del Leverkusen aquesta temporada va més enllà dels números i les estadístiques. És una història de resiliència, determinació i lideratge. Xabi Alonso, que va arribar al club el 2022 quan estava en perill de descens, ha transformat l'equip de manera notable. En només any i mig, ha portat el 'Werkself' al cim del futbol alemany, guanyant la primera Bundesliga a la història del club.

Sota la direcció d'Alonso, el Leverkusen es va convertir en un equip imparable, que juga amb una intensitat i un gen competitiu que ha deixat els seus rivals sense resposta. Han demostrat una capacitat per superar qualsevol situació adversa, anotant gols crucials fins i tot en els moments finals de partits que pintaven per a derrota. Ha estat gràcies a Alonso, però també a estrelles emergents com Florian Wirtz, Frimpong, Grimaldo, Xhaa o Boniface.

El Bayer, de 'Neverkusen' a 'Neverlusen'

El Bayer Leverkusen ha celebrat el títol sota un lema: 'Neverlusen'. Això és un joc de paraules que sorgeix com una contraposició al terme previ "Neverkusen". "Neverkusen" es va originar a la temporada 2001/2002 de la Bundesliga, quan el Bayer Leverkusen va experimentar una sèrie de decepcions en quedar subcampió en tres competicions importants: la Bundesliga, la Copa d'Alemanya i la Lliga de Campions de la UEFA.

Aquest terme combinava el nom del club, "Leverkusen", amb la paraula en anglès "never" (mai), suggerint la idea que l'equip mai seria capaç de guanyar un títol important tot i estar a prop en diverses ocasions.

"Neverlusen", doncs, és una variació d'aquest terme que juga amb les paraules "never" i "Leverkusen", però aquesta vegada amb un matís positiu. L'addició de "lose" (perdre en anglès) a "Leverkusen" resulta a "Neverlusen", cosa que implica la idea que el Bayer Leverkusen mai perd.