BBVA vs. Santander: Quin president deixarà el seu tron?

El futur de dos gegants bancaris, el BBVA i el Banc Sabadell, pengen d'un fil mentre s'enfronten una oferta pública d'adquisició d'accions (OPA) de caràcter hostil.

Els resultats determinaran no només qui emergeix com a vencedor, sinó també quin president perdrà la posició. La incertesa al voltant de la direcció i el destí de Carlos Torres i Josep Oliu és palpable, amb fonts financeres assenyalant que el perdedor s'haurà de retirar, segons informa THE OBJECTIVE .

Tot i això, cap dels dos líders es retirarà sense compensació. Tots dos acumulen fons de pensions considerables, alimentats tant per BBVA com per Sabadell per a la seva eventual jubilació. Les dades revelen que Oliu té un pla de previsió social valorat en nou milions d'euros, mentre que el de Torres s'acosta als 25 milions.

Si BBVA aconsegueix absorbir Sabadell, Oliu es quedarà sense seient al tauler. Fins i tot abans que l'OPA es convertís en hostil, el seu encaix a la cúpula del nou grup resultant era qüestionable a causa de la seva edat, tal com estableix el reglament intern del banc basc. Aquest estipula que qualsevol membre del consell ha de tenir menys de 75 anys i el líder de Sabadell acaba de superar aquesta marca.

En la proposta no negociada, BBVA ja no ofereix càrrecs als membres del consell de Sabadell en cas d'èxit en la compra i la fusió. Tot i que Torres ha mostrat disposició per negociar, oferint una possible inclusió d'alguns administradors de Sabadell al nou òrgan rector, Oliu no està entre els considerats.

Pel que fa a compensacions, Oliu té dret a rebre els 1,49 milions acumulats al seu fons de pensions des del 2021, a més dels 7,5 milions consolidats en anys anteriors quan tenia funcions executives. D'altra banda, si l'OPA fracassa i el BBVA no adquireix el control del Sabadell, Torres podria rebre fins a 24,7 milions d'euros, una suma que podria superar els 25 milions incloent-hi contribucions addicionals el 2024.

Aquesta batalla financera no és només una lluita pel control corporatiu, sinó també un reflex de les dinàmiques de poder i compensacions al sector bancari europeu. Els líders actuals poden estar de sortida, però les pensions milionàries asseguren que el seu llegat perduri, fins i tot enmig d'un canvi de lideratge.