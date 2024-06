Bellingham rescata Anglaterra amb una mitja xilena a l'últim minut (2-1)

Anglaterra va assegurar el seu lloc als quarts de final de l'Eurocopa 2024 en vèncer Eslovàquia per 2-1 en temps extra, al qual ha arribat gràcies a un gol in extremis de Jude Bellingham, de mitja xilena.

El marcador es va obrir al minut 25, quan Ivan Schranz d'Eslovàquia va aprofitar una oportunitat per avançar el seu equip amb un xut precís. Durant gran part del partit, els eslovacs van demostrar una defensa sòlida i disciplinada, frustrant els intents d'atac d'Anglaterra.

Tot i això, quan tot semblava perdut per als anglesos, va arribar el moment crucial en el temps afegit. Al minut 90+5, Jude Bellingham es va convertir en l'heroi del partit en marcar un gol espectacular de mitja xilena que va deixar sense reacció el porter eslovac. Aquest gol crucial va anivellar el marcador i va enviar el partit a la pròrroga, desencadenant l'eufòria entre els aficionats anglesos presents a l'estadi.

L'emoció tot just començava a la pròrroga quan, al minut 91, Harry Kane, el líder i capità de l'equip anglès, va rematar de cap amb precisió per marcar el gol de la victòria

Tot i que el resultat final va ser positiu per a Anglaterra, la gestió tàctica de Gareth Southgate no va estar exempta de controvèrsia. D'altra banda, Eslovàquia va mostrar un exercici admirable i disciplinat al llarg de la trobada, destacant per la seva capacitat defensiva i la seva habilitat per aprofitar les oportunitats de contraatac. Tot i la derrota, els eslovacs van deixar una impressió positiva al torneig, demostrant ser un equip competitiu i digne de reconeixement.