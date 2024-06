Bellvitge avala el trasplantament de femta per tractar una infecció de còlon

per Redacció CatalunyaPress

Un estudi de l'Hospital de Bellvitge i l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha sustentat l'ús del trasplantament de microbiota fecal (TMF), és a dir, el trasplantament de femta, per tractar-ne una infecció de còlon produït pel bacteri Clostridiodes difficile, ha informat l'hospital aquest dimecres en un comunicat.

L'estudi, presentat al Congrés Europeu de Microbiologia i Malalties Infeccioses Escmid Global, s'ha centrat en el tractament de la infecció per C. difficile amb trasplantament de microbiota fecal, un procediment mèdic consistent a transferir la microbiota fecal d'un donant sa al tracte gastrointestinal del pacient.

La investigació està basada en l'anàlisi i la seqüenciació de la diversitat microbiana de mostres de donants i receptors de trasplantaments de microbiota fecal realitzats a l'Hospital de Bellvitge des de finals de novembre de 2021 a juny de 2022.

Els resultats han revelat una recuperació "significativa" de la diversitat de la microbiota fecal en la majoria dels casos d'infecció C. difficile tractats amb trasplantament de microbiota fecal situant aquest tractament com a possible alternativa a l'ús d'antibiòtics.

Alternativa "segura i eficaç"

La coordinadora de la Unitat de Microbioma de l'Hospital de Bellvitge, Daiana Guevara, ha destacat que "aquests primers resultats sustenten l'ús del trasplantament de microbiota com a alternativa segura i eficaç".

Guevara ha afegit que els resultats són "rellevants, ja que la infecció per C. difficile pot posar en risc la vida dels pacients", i s'estima que es podrien tractar amb trasplantament de microbiota fecal 150 casos recurrents cada any a Catalunya.

Tractament oral

L'Hospital de Bellvitge és l'"únic" centre a Catalunya capaç de fabricar càpsules liofilitzades de microbiota intestinal a partir de femta de donants, un tractament oral eficaç en menys de 48 hores.

Per produir aquest tractament amb càpsules, són necessàries donacions altruistes de femta que han de superar un procés de selecció, en què descarten aquelles persones amb diabetis, obesitat o qualsevol patologia crònica, així com els portadors de gèrmens multiresistents o patògens a la femta.

La cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital de Bellvitge, M. Ángeles Domínguez, ha explicat que aquestes mostres de femta també "permeten iniciar programes experimentals per explorar l'ús d'aquest trasplantament pioner en altres patologies i estudiar el microbioma humà, la comunitat de microorganismes variables que habita a l'aparell digestiu".