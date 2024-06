El Bernabéu tindrà un mercat gastronòmic, una microcerveseria de Mahou i un skybar

El nou estadi Santiago Bernabéu aposta per la restauració i la gastronomia, ja que comptarà amb un mercat gastronòmic, el Bernabéu Market, amb l'objectiu de convertir-se en un focus de turisme i esport de primer nivell, a més de la Plaça Mahou, una microcerveseria que convertirà el coliseu blanc en el primer a Espanya a elaborar la seva pròpia cervesa, i un skybar que oferirà les millors vistes del camp i de la ciutat.

El 'Bernabéu Market' neix com un espai cultural al voltant del menjar, on hi haurà bars, restaurants, cocteries o gelateries, però també botigues especialitzades en productes gastronòmics. La seva obertura està prevista inicialment per al mes d'octubre, segons han informat Europa Press en fonts coneixedores, tot i que encara dependrà de diferents factors.

En concret, un total de 25 propostes gastronòmiques està previst que estiguin disponibles en aquest espai de prop de 3.000 metres quadrats localitzat sota la grada de tribuna del remodelat feu madridista.

D'aquesta manera, Desenvolupa Obres i Serveis ja ha iniciat la construcció d'aquest espai gastronòmic, un projecte que està promogut per Amicalia Inversiones, grup de restauració que compta amb restaurants com Alabaster, Arallo Taberna, Mundiña o Omakase Sushi Bar, entre d'altres, en col·laboració amb el Reial Madrid i dissenyat pels equips d´interiorisme de Burr Studio i Studio Animal, que evoca l´ambient d´un dels molts barris gastronòmics que es poden trobar a la capital d´Espanya.

Els creadors del projecte sostenen que l'arquitectura interior de Bernabéu Market emula una situació urbana. "Un barri dens, on els carrers es fan fallida, obrint vistes entretallades dels diferents volums que delimiten l'espai. Referencialment, es basa en espais urbans densos com els que trobem en algunes zones de Tòquio o Hong Kong. Formalment, els llocs es componen d'unes barres pètries, que neixen del terra i reben unes estructures reticulars metàl·liques", han explicat.

D'aquesta manera, per crear diferents ambients i amplificar la imatge amb què naixerà el mercat, s'ha creat un degradat cromàtic que recorrerà cada racó del Bernabéu Market, accentuant així la sensació al visitant que cada cantonada és diferent , encara que els seus elements siguin estructuralment similars.

Pel que fa al funcionament, aquest espai gastronòmic romandrà obert durant tot l'any als visitants que s'acostin a l'estadi i als voltants. Tot i això, els dies de partit, una part del mercat es tancarà per atendre els convidats del Reial Madrid, mentre que l'altra continuarà oferint amb normalitat les seves propostes culinàries i d'oci als visitants que ho desitgin.

D'altra banda, Mahou San Miguel impulsa i reforça la seva aliança amb el Reial Madrid, ja que a mitjans d'aquest mes de juny està prevista l'obertura de Plaça Mahou, un espai únic que tindrà la cervesera al renovat estadi Santiago Bernabéu, segons han precisat a Europa Press fonts de la companyia.

D'aquesta manera, el Santiago Bernabéu comptarà amb la primera fàbrica de cervesa dins d'un estadi de futbol a Espanya, on es produirà a petita escala tota la beguda que es vengui dins de l'estadi i es preveu la producció de prop de 25.000 litres a l'any.

"El Bernabéu serà un dels pocs estadis d'Europa on s'elaborarà cervesa, i l'únic d'Espanya i del món on s'elaborarà Mahou. Serà un lloc que atraurà molt trànsit i era una oportunitat que havíem d'aprofitar", assegurava el director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, durant la presentació de resultats de la companyia, que veu en aquest projecte una “palanca” per donar a conèixer més Mahou, la marca més emblemàtica de la cervesera, a nivell internacional.

Cal no oblidar que el Santiago Bernabéu rep a l'any prop de 12 milions de visitants, però el club presidit per Florentino Pérez estima que la xifra arribarà als 18 milions amb el nou estadi.

A més, el coliseu blanc s'ha coronat en la seva estrena ja com un espai únic per a l'organització d'esdeveniments després dels dos concerts multitudinaris de Taylor Swift, als quals seguiran estrelles com Luis Miguel o Karol G, mentre que ha desplegat la seva versatilitat també amb la celebració del títol de la Lliga de Campions.

Una altra de les 'joies' que tindrà el coliseu blanc serà el seu 'sky bar', un espai exclusiu situat a l'últim anell del Bernabéu i que ocuparà 700 metres quadrats, amb dues terrasses de 250 metres cadascuna, on es fusionarà la millor experiència esportiva i musical amb una oferta gastronòmica i de lleure nocturn.

Aquest espai, que encara no té data d'obertura, aposta per l'alta cuina al restaurant 90 Minuti, que està capitanejat pel xef Toni Canales, que ha passat per restaurants com el Celler de Can Roca, el Bohío, Club Allard i ' sous xef' executiu de l'Hotel Villamagna GL de Madrid, on oferirà dos menús gastronòmics molt madridistes amb una cuina d'alt nivell molt innovadora, que barreja l'excel·lència de la modernitat sense perdre l'essència tradicional. A més, comptarà amb un club i cocteleria on degustar de còctels i escoltar DJ's internacionals.