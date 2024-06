Biden, entre les cordes: Perilla la seva nominació com a candidat dels demòcrates?

L'erràtic rendiment del president dels Estats Units, Joe Biden, durant el seu primer debat amb el seu rival republicà Donald Trump ha complicat fins a cert punt el que fins aquesta matinada passada era un camí completament clar per al mandatari de cara a la seva nominació final a la convenció. demòcrata de Chicago i els plans del seu partit per liquidar fins i tot abans de l'esdeveniment.

Després de la conclusió del debat, nombrosos responsables de campanyes electorals tant passades com actuals, així com fins i tot legisladors del partit Demòcrata, tots sota condició d'anonimat van expressar la seva consternació amb la manca de claredat d'idees del mandatari i amb la facilitat amb què Trump va explotar , en benefici seu, els constants dubtes sobre la capacitat de comandament del president atesa la seva avançada edat.

I és que una cosa va quedar clara al final del primer debat presidencial del 2024: els demòcrates estaven en pànic després de l'actuació vacil·lant de Biden la nit del debat. La seva consternació va abastar els passadissos del Congrés, les ciutats costaneres adinerades dels donants, els bastions del partit a tot el país i els bars i sales d'estar on els incondicionals demòcrates es van reunir per animar el seu candidat, segons exposa Washington Post.

Maria Shriver, exprimera dama de Califòrnia i membre de l'extensa família demòcrata Kennedy, va oferir un homenatge a Biden a la plataforma de xarxes socials X, amb un subtext directe i devastador: no havia estat a l'alçada de les circumstàncies.

“Estimo Joe Biden. Sé que és un bon home. Sé que té un bon cor. Sé que està dedicat al nostre país i està envoltat de bones persones”, va escriure Shriver. “Aquesta nit va ser punyent en molts sentits. Aquest és un gran moment polític. Hi ha pànic al Partit Demòcrata. Serà una nit llarga”.

Després del debat, Claire McCaskill, exsenadora demòcrata de Missouri, es va fer ressò del sentiment de Shriver i va dir que si bé el debat va mostrar que Trump és "un mentider, un personatge defectuós, dolent, un idiota, molt desagradable", també va tenir que abordar la "part difícil i esquinçadora" de la nit.

“Tenia una cosa a fer, que era convèncer els Estats Units que estava a l'alçada de la seva edat, i aquesta nit no ho va aconseguir”, va dir McCaskill, i va afegir: “No sóc l'única a la qual se li parteix el cor en aquest moment. Hi ha molta gent que va veure això aquesta nit i es va sentir terriblement malament per Joe Biden”

A tal punt va arribar la situació que els consultats van deixar entreveure noms concrets per substituir Biden en cas d'emergència, com els del progressista representant sortint per Nova York Jamaal Bowman, la governadora demòcrata per Michigan, Gretchen Whitmer, o el governador de Califòrnia, Gavin Newsom. Ningú, no obstant, ha discutit públicament una possibilitat semblant i, de portes cap a fora, han declarat el seu suport sense fissures al mandatari de cara a la convenció que començarà el 19 d'agost; una cerimònia en què, amb les regles a la mà, Joe Biden és pràcticament invulnerable llevat que es donin un parell de circumstàncies excepcionals.

Com podria caure Joe Biden?

La primera és que Biden anunciï la retirada de la carrera electoral i, amb ella, l'anul·lació del procés sencer de primàries. Biden ha aconseguit durant aquests darrers mesos uns 3.900 delegats, de sobres per garantir la nominació al final. És un procés personalista --els vots anaven directament a la figura de Biden-- que no tindria sentit si el president decideix finalment abandonar la carrera electoral.

Si això passa, la convenció entraria en una manera d'emergència, amb la convocatòria immediata del ple del Comitè Nacional del Partit Demòcrata, uns 500 membres assignats per decidir un nou procés de candidatures i els 4.000 esmentats passarien a segon pla a favor dels anomenats superdelegats, uns 700 representants i alts càrrecs del partit amb més pes de votació.

Perquè passés aquest escenari, però, Biden hauria d'anunciar públicament que se'n va i, com a mínim, experts consultats per NBC donen per fet que el mandatari, aleshores sortint, exerciria una influència extraordinària en el procés per triar el nou candidat, tenint en compte a més que l'actual president del Comitè Nacional, Jaime Harrison, és un devot aliat. El successor de Biden no necessàriament hauria de ser la vicepresidenta del país, Kamala Harris, el càrrec del qual no li concedeix cap avantatge en aquest escenari de crisi.



L'altra possibilitat és que una majoria de delegats retiri a Biden el seu suport, en l'obertura d'un procediment marcat per la incertesa total perquè les regles sobre això només s'apliquen en cas que el candidat mori, o dimiteixi, que quedi incapacitat. Res no contempla un rebuig generalitzat contra un candidat a la nominació i menys del calibre de Biden.

En aquest cas el procés seria semblant al de la retirada voluntària però en un escenari encara més caòtic en què els superdelegats gaudirien de més importància, sobretot tenint en compte que només estan capacitats per votar si els candidats substituts no aconsegueixen els 3.933 delegats per a guanyar la nominació en primera votació.

Tot això passa a més a contrarellotge. La convenció comença el 19 d'agost, dies després que alguns estats del país donin per tancat el termini de candidatures a les presidencials. Per estrany que sembli, és un tema recurrent que tots dos partits han resolt històricament sense cap mena de friccions per facilitar el desenvolupament dels comicis i impedir que algun dels dos candidats es quedi sense participar en algun lloc.

El problema és que els republicans celebraran la seva pròpia convenció el mes que ve, dins dels terminis electorals, i ara mateix els demòcrates dubten de la seva bona voluntat per resoldre aquesta qüestió. El cas d'Ohio n'és un exemple. La cambra de representants estatal, de majoria republicana, no s'ha pronunciat sobre la proposta de llei per estendre la data límit de les candidatures més enllà del 7 d'agost.

Per més que la política nord-americana s'hagi polaritzat durant aquests darrers quatre anys, l'absència d'un candidat presidencial és un fenomen absolutament impensable que a més no beneficia gens algun dels dos partits, però en aquesta situació representa un factor que podria desencadenar certes alteracions al calendari demòcrata de nominacions i obligar el partit a ratificar Biden com el seu candidat, davant de vent i marea, abans del que tenien pensat.