Biden indulta militars condemnats per mantenir relacions homosexuals

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat aquest dimecres l'indult dels antics militars expulsats de les Forces Armades i condemnats per violar una llei que va estar en vigor fins al 2013 i que criminalitzava les relacions sexuals consentides entre persones del mateix sexe.

Aquestes restriccions figuraven dins del Codi Uniforme de Justícia Militar i durant 60 anys van suposar per a centenars de persones -unes 2.000, segons fonts citades per CNN- l'expulsió sense honors de l'Exèrcit i l'inici d'un procés judicial davant de les instàncies castrenques.

"Un error històric", en paraules de Biden, que ha lamentat que durant dècades nombroses persones "anessin condemnades simplement per ser elles mateixes". "Malgrat el seu coratge i gran durant dècades", i per això ha obert la porta que ara puguin sol·licitar un indult que, a més de corregir la condemna, implicarà que tinguin accés a determinats drets reservats als veterans.

Biden ha subratllat que, per tenir "la millor força de combat del món", els Estats Units també s'han d'assegurar que "la cultura de les Forces Armades reflecteix els valors d'una nació excepcional".

L'article injuriat ara per Biden difereix d'una altra llei derogada el 2011 i que establia que les persones homosexuals podien servir a les Forces Armades però no revelar públicament la seva orientació sexual. Més de 14.000 persones van ser apartades per aquesta llei, coneguda com 'Don't ask, Don't tell', (No preguntis, no ho expliquis).

La llei que condemnava les relacions homosexuals

Però la decisió d'indult es refereix específicament a l'article 125 del Codi de Justícia Militar, que data del 1951 i que el Congrés va deixar obsolet el 2013. Va convertir la sodomia entre adults consentits en un delicte punible amb consell de guerra. Un alt funcionari nord-americà va dir als periodistes que milers de persones podrien tenir dret a rebre indults.

A més del simbolisme, qualsevol persona a qui se li concedeixi l'indult també podrà modificar els seus documents militars, cosa que alhora podria fer-los elegibles per rebre beneficis que anteriorment se'ls havien negat.

Estats Units va prohibir al personal homosexual servir a l'exèrcit fins al 1994, quan va entrar en vigor una política coneguda com "No preguntis, no diguis". Aquesta política impedia que es preguntés als membres del servei sobre la seva orientació sexual, però encara exigia que el personal gai, lesbiana i bisexual romangués tancat per evitar ser acomiadat de l'exèrcit, fins a la seva derogació el 2011.