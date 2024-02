Biden planteja un alto el foc de 6 setmanes a Gaza: 'Volem quelcom més durador'

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha defensat la necessitat d'una pausa a l'ofensiva militar israeliana a la Franja de Gaza per "construir una mica més durador".

Biden ha fet aquestes declaracions en un acte conjunt amb el rei Abdul·là II de Jordània a la Casa Blanca. S'ha referit a la proposta preparada amb Egipte i Qatar perquè les dues parts accedeixin a una pausa humanitària d'almenys 6 setmanes. "Podríem aprofitar per construir una mica més durador", apunta.

Per aconseguir-ho, ha animat els dirigents israelians a "continuar treballant per aconseguir l'acord" malgrat la resposta del primer ministre Benjamin Netanyahu, que va qualificar de "desil·lusionant" la proposta.

L'objectiu és "tornar tots els ostatges a casa i alleujar la crisi humanitària i acabar amb l'amenaça terrorista", ha argumentat. També és partidari de "portar la pau a Gaza i Israel a través d'una solució de dos estats".

"Estem treballant per crear les condicions per a una pau duradora amb garanties de seguretat israelianes i satisfent les aspiracions palestines al seu propi estat", apunta. "Ho dic com a persona que ha donat suport a Israel tota la vida. És l'únic camí que garanteix la seguretat d'Israel a llarg termini", afegeix.

Biden ha emplaçat a més els palestins a "aprofitar l'oportunitat". "L'Autoritat Palestina ha de reformar-se urgentment perquè pugui servir eficaçment el poble palestí tant a Cisjordània com a Gaza", considera.

"Quan Hamàs no controli Gaza, Palestina s'ha de preparar per construir un estat que accepti la pau, que no aculli grups terroristes com Hamàs i Jihad Islàmica", vaticina.

El mandatari nord-americà ha destacat els passos per a la pau aconseguits els últims mesos, amb acords de pau entre Israel i diversos països àrabs. A més, ha augurat que el futur estat palestí també podria conviure en pau amb Israel.

"Hi havia gestions abans dels atacs del 7 d'octubre. Avui encara és més urgent", ha reblat.