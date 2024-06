Biden suggereix que Netanyahu perllonga la guerra per motius polítics

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat que "hi ha motius" per pensar que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, està perllongant per motius polítics l'ofensiva contra la Franja de Gaza, llançada després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

"No faré comentaris sobre això", ha dit en una entrevista concedida a la revista 'Time', si bé ha reconegut que "hi ha motius perquè la gent arribi a aquesta conclusió" i ha recordat les massives protestes contra el primer ministre "abans de la guerra" per la seva polèmica proposta de reforma judicial.

Biden, que ha declinat igualment pronunciar-se sobre possibles passos contra Israel per la seva ofensiva contra Rafah, a la frontera entre la Franja de Gaza i Egipte, ha afirmat que no manté contactes directes amb Netanyahu des de l'atac israelià contra un campament de desplaçats a la ciutat que va deixar almenys 45 morts. "No ho he fet, el meu equip sí", ha revelat.

Alhora, ha assenyalat que "no és clar" si Israel ha comès crims de guerra en el marc de la seva ofensiva a Gaza i ha manifestat que les autoritats israelianes "ho estan investigant", alhora que ha reiterat que Washington "no reconeix" l'autoritat del Tribunal Penal Internacional (TPI).

"Una cosa és clara. La població de Gaza, els palestins, ha patit molt per la falta de menjar, aigua i medicines. Molta gent innocent ha mort", ha manifestat, abans d'especificar que "això no té a veure només amb els israelians, sinó amb el que Hamàs està fent”. "Hamà intimida la població", ha denunciat.

En aquest sentit, ha recordat que va viatjar a Israel després dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats, i ha relatat que “el que van fer supera qualsevol cosa que hagi vist abans, i n'he vist molt” . "Lligar dones i filles juntes amb cordes i ruixar-les amb querosè per cremar-les vives. Aquest tipus de coses per intimidar. És cruel", ha detallat.

Biden ha apuntat a la part de responsabilitat que recau sobre Netanyahu per les fallades de seguretat durant els atacs del 7 d'octubre, si bé ha insistit que "no sap com pot tenir qualsevol persona aquesta responsabilitat". "Era el líder del país i va passar, però no va ser l'únic que no ho va entendre", ha sostingut.

A més, ha apuntat que Washington considera que encara hi ha ostatges amb vida retinguts a Gaza, si bé ha reconegut que "no hi ha proves exactes sobre qui és viu i qui no". "He demanat un alto el foc. Fi. Cal recuperar els ostatges. Aquest és el principal motiu pel qual pressionem", ha dit.

"Els israelians volen un alto el foc per portar de tornada a casa els ostatges i és una forma de trencar l'impuls (en el conflicte)", ha argumentat el president nord-americà, que ha reiterat que la responsabilitat que no hi hagi un acord d'alto el foc és de Hamàs.

"No podria posar fi a això demà", ha explicat. "L'última oferta d'Israel va ser molt generosa quant a qui estaven disposats a alliberar i què donarien a canvi", ha especificat. En aquest sentit, ha afirmat que Netanyahu "està sota una enorme pressió pels ostatges i està preparat per fer el que sigui per aconseguir la tornada", enmig de les crítiques al Govern israelià pel que part de la població considera com una acció insuficient amb aquesta finalitat.

D'altra banda, ha assenyalat que "no creu" que Israel estigui fent servir la gana com una arma de guerra, si bé ha assenyalat que els militars haurien "dut a terme activitats inadequades" en el marc de l'ofensiva. "Ja vaig dir llavors, de manera pública, que no cometessin el mateix error que nosaltres en anar a buscar (l'antic líder d'Al-Qaida, Ussama) Bin Laden (després dels atacs l'11-S)", ha ressenyat.