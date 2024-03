Biden i Trump es consoliden com a favorits al 'Superdimarts'

El president dels Estats Units, Joe Biden, i l'exmandatari Donald Trump han arrasat aquest 'superdimarts' a les eleccions primàries dels seus respectius partits, el Demòcrata i el Republicà, respectivament, uns comicis que amb prou feines han deixat espai per a les sorpreses, tal i com com es preveia, i el ple de victòries del qual ha estat evitat per la republicana Nikki Haley a l'estat de Vermont i pel desconegut Jason Palmer al territori de Samoa Americana.

Si bé l'estreta victòria de Haley a Vermont es podia entreveure per ser d'un dels estats amb els republicans menys conservadors, ningú no havia previst de la victòria Palmer, un candidat fins ara desconegut, encara que es tracta d'un fet testimonial pels pocs delegats que atorga. De fet, un funcionari de la campanya de Biden citat per la cadena de televisió CNN ha qualificat la derrota de "notícia ximple".

El territori de Samoa Americana també va protagonitzar una situació semblant a les eleccions primàries demòcrates de 2020, quan va triar com a guanyador el magnat Michael Bloomberg, convertint-se en el seu únic èxit.

Haley, que fa uns dies es va convertir en la primera dona del Partit Republicà a guanyar unes eleccions primàries, ha aprofitat la segona victòria per proclamar que els votants estan "oberts a una alternativa contra Trump", encara que els demòcrates ja estan pensant en els vots entre els republicans que rebutgen el magnat, i és que la candidatura del Partit Republicà es troba pràcticament tancada després d'una jornada en què 15 estats i un territori han celebrat eleccions.

És per això que Biden ha advertit que un segon mandat de Trump "portarà caos, divisió i foscor" al país i que "està decidit a destruir la nostra democràcia, arrabassar llibertats fonamentals com la capacitat de les dones per prendre les seves pròpies decisions en matèria d'atenció sanitària i aprovar una altra ronda de retallades fiscals de milers de milions de dòlars per als rics”.

Per la seva banda, Trump també ha atacat el que previsiblement serà el seu rival a les eleccions presidencials del novembre per la seva gestió tant en política migratòria, fent referència a la "invasió" de migrants, com per les seves accions a nivell internacional, per la guerra de Ucraïna, al conflicte al Pròxim Orient, remarcant que Biden "és el pitjor president de la història" del país. Així mateix, ha defensat la seva etapa presidencial, en què els Estats Units "no van tenir guerres" i en què "es portava bé amb molts països", esmentant Corea del Nord i la Xina, aquesta última fins a la pandèmia de COVID-19.

Tot i que Biden ha guanyat folgadament a tots els estats, obtenint en la gran majoria més d'un 80 per cent de suport, cal destacar el gran nombre de vots "protesta" a l'estat de Minnesota, on la comunitat àrab té un paper important i on s'ha emès un 19% de vots "no compromesos".

Trump també ha aconseguit victòries folgades, encara que els percentatges han rondat entre el 60 i el 70% pel fet que Haley ha arrossegat els votants menys conservadors. Després del 'superdimarts', les projeccions emeses per CNN estimen que Trump aconseguirà tenir un total 936 delegats (dels 1.215 necessaris per tancar matemàticament la seva candidatura) davant dels 85 de Haley, mentre que Biden aconseguirà assegurar 1.312 delegats dels 1.968 necessaris per segellar la seva candidatura.