Biden i Trump s'embranquen en un debat marcat pels insults i els menyspreus

El president dels Estats Units, Joe Biden, i l'expresident Donald Trump han mantingut aquest dijous a la nit un debat televisat a la cadena CNN en què han defensat les seves respectives gestions alhora que han intercanviat insults o comentaris despectius.

Trump ha acusat Biden de "destruir" el país en els quatre anys del seu mandat, i ha assegurat que la seva "pobre feina" a la Casa Blanca ha convertit la nació en part "del tercer món", mentre que el mandatari ha destaca que la seva Administració està "recomponent" al país de l'herència del magnat, que va llegar una economia "en caiguda lliure" per culpa d'una "malíssima" gestió de la pandèmia de Covid-19, si bé Trump ha continuat destacant-ne la gestió durant aquell període.

"Hem de fer una ullada al que em van deixar quan em vaig convertir en president, el que em va deixar el senyor Trump. Teníem una economia en caiguda lliure. La pandèmia es va gestionar molt malament. El que havíem d'intentar era recompondre les coses, i això és exactament el que comencem a fer”, ha asseverat Biden.

Tot i això, Trump ha insistit que els Estats Units tenia "la major economia en la història del país" i que en l'actualitat "la inflació està matant" els ciutadans nord-americans mentre que ell va deixar una inflació "gairebé inexistent".

A més, Trump ha aprofitat un balboteig de Biden per burlar-se'n: "No sé què ha dit i crec que ell tampoc ho sap"; l'actual president, per la seva banda, ha titllat el seu oponent d'"imbècil" i de "perdedor" en referència a unes declaracions de Trump en què es referia així a veterans de guerra morts, si bé el magnat ha negat que ho digués.

CONFLICTE A UCRANIA I GAZA

Trump ha acusat Biden de portar el país cap a una tercera guerra mundial després de causar que el món "no respecti" els Estats Units després de la retirada de l'Afganistan, a la qual considera com el moment "més vergonyós en la història" nord-americana.

"A tot el món ja no ens respecten com a país. No respecten el nostre lideratge, ja no respecten els Estats Units", ha asseverat l'exmandatari. Tot i això, Biden ha afirmat que és Trump qui permetrà l'inici d'un conflicte mundial, i ha citat unes declaracions en què el magnat amenaçava els aliats de l'OTAN amb "deixar Rússia fer el que vulgui" si no augmentaven els seus pressupostos militars.

L'expresident també ha assegurat que ni el líder nord-coreà, Kim Jong Un, ni el president xinès, Xi Jinping, ni el president rus, Vladimir Putin, "temen" ni "respecten" Biden, raó per la qual "Rússia se'n va a quedar amb Ucraïna".

De la mateixa manera ha defensat que acabarà amb la guerra tan abans fins i tot de prendre possessió del càrrec de president i que la invasió "mai no hauria començat" si ell hagués ocupat el Despatx Oval. Tot i això, Biden ha assegurat que Putin és "un criminal de guerra" i que després d'Ucraïna "no pararà", sinó que intentarà prendre països com Polònia o Bielorússia.

Pel que fa al conflicte a la Franja de Gaza, Biden ha defensat la seva proposta d'alto el foc en tres fases, mentre que Trump no ha especificat sobre la seva manera d'abordar la situació mentre ha continuat culpant el mandatari de permetre els atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), destacant que l'Iran "no tenia diners" per finançar les seves milícies mentre ell era a la Casa Blanca. Pel que fa al reconeixement de l'Estat palestí, Trump ha expressat que "ho hauria de veure".

BLOC SOBRE MIGRACIÓ

La qüestió migratòria ha estat la més utilitzada pel líder republicà per carregar contra el seu adversari demòcrata, a qui acusa d'obrir les fronteres del país i deixar que entrin "terroristes de tot el món" mentre que en el seu mandat va ser "la frontera més segura de la història".

"Va decidir obrir la nostra frontera, obrir el nostre país a gent que ve de les presons, gent que ve d'institucions mentals, manicomis, terroristes. Tenim el nombre més gran de terroristes entrant al nostre país ara mateix, tots terroristes, per tot el món, no només a Sud-amèrica, vénen del Pròxim Orient, de tot arreu", ha afegit.

Biden ha desmentit les acusacions al·legant que "no són veritat" i que "no hi ha dades" que donin suport a aquestes afirmacions, i ha carregat contra la política migratòria de Trumo perquè "separava nadons de les seves mares" i els "tancava en gàbies".

SOBRE L'ABORTAMENT

Una de les grans polèmiques entre demòcrates i republicans en els darrers anys ha estat la de l'avortament, concretament des que el Tribunal Suprem revertís el 2022 l'històrica decisió que consagrava l'avortament com un dret a nivell federal, donant lloc a nombrosos estats controlats per els conservadors hagin aplicat mesures molt restrictives sobre això.

Tot i que Trump s'ha mostrat a favor de la decisió del Suprem de preservar l'accés a les píndoles anticonceptives, que no bloquejarà si arriba a la Presidència, però també ha defensat la sentència del 2022 que permet als estats legislar sobre això.

Biden ha defensat la restauració de la sentència Roe vs Wade, l'esmentada sentència que permetia l'avortament, mentre que Trump ha carregat contra aquest en assegurar que el que pretenen és "matar els nadons" just abans del seu naixement, cosa que el president ha desmentit categòricament.

PROBLEMES LEGALS DE TRUMP I DE HUNTER BIDEN

Respecte als diferents processos judicials oberts contra el magnat, aquest ha defensat que "no ha tingut sexe amb una actriu porno", en referència a la seva condemna per subornar l'exactriu de cinema porno Stephanie Clifford, coneguda com a 'Stormy Daniels', a canvi del silenci.

Així mateix, ha eludit responsabilitat de l'assalt al Capitoli el 6 de gener del 2020, defensant que la seva actuació i les seves paraules van ser "pacífiques i patriotes", i ha intentat desviar l'atenció amb la sentència de culpabilitat contra Hunter Biden, fill del president, per tenir en poder seu una arma en un temps en què consumia drogues.

"L'única persona en aquest escenari que és un delinqüent convicte és l'home que estic veient en aquest moment", ha expressat Biden, que creu que Trump "té la moral d'un gat de carrer". Després d'això, el magnat ha insistit en el seu argument dels últims mesos, que consisteix a acusar-lo d'orquestrar una campanya política per impedir la victòria a les eleccions presidencials.

CRÍTIQUES A BIDEN PER LES SEVES INTERVENCIONS

Després del final del debat, analistes polítics a CNN han criticat les intervencions de Biden, considerant la seva actuació com a "dolorosa", i han assegurat que alguns membres del Partit Demòcrata estan parlant per demanar que s'aparti de la carrera presidencial.

Tot i això, el mateix Biden ha defensat que ha tingut una "bona actuació" i que és difícil debatre amb "un mentider", citant unes xifres del diari 'New York Times', que ha comptabilitzat fins a 26 "grans mentides" de Trump. Per part seva, la vicepresidenta, Kamala Harris, ha sortit en suport a Biden i que, malgrat el seu "lent inici", ha acabat el debat de forma "forta".