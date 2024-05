Billie Eilish anuncia dos concerts a Barcelona per al 2025

Billie Eilish, cantant nord-americà, ja ha anunciat les dates de la seva gira mundial del 2025, "Hit me hard and soft Tour", i una de les parades serà Barcelona. Serà els dies 14 i 15 de juny del 2025, quan el Palau de Sant Jordi serà testimoni de dos concerts seus.

Billie Eilish, reconeguda pels seus temes icònics com "Happier than ever", "When the party's over", "Bad guy" i "Bury a friend", estarà presentant a més el seu nou àlbum, "Hit me hard and soft", que sortirà al mercat el proper 17 de maig. Aquest àlbum ha generat una gran expectativa entre els seus seguidors, que tindran l'oportunitat d'escoltar-lo en viu a la Ciutat Comtal.

Les entrades per als concerts de Billie Eilish a Barcelona sortiran a la venda el proper 3 de maig de 2024 a les 11.00 hores, amb la possibilitat d'accedir a una prevenda el dia anterior a través de Live Nation. Els preus varien segons la categoria de seients, des de 65€ fins a 125€ més 1€ de donatiu i despeses de distribució.

Amb una capacitat per a més de 17.000 persones, el Palau de Sant Jordi oferirà l'escenari perfecte perquè els fans de Billie Eilish gaudeixin d'una experiència única i vibrant. Els llocs web habilitats per adquirir les entrades són Live Nation, Ticketmaster i El Corte Inglés, amb la recomanació d'adquirir màxim quatre entrades per persona tant en prevenda com en venda general.

Barcelona es prepara així per ser part de la història de la música amb Billie Eilish, en una nit que promet emocions intenses i una connexió especial entre l'artista i el seu públic català.