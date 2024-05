Billie Eilish llança el seu tercer àlbum, 'Hit me hard and soft'

Billie Eilish ha sorprès els seus seguidors en llançar el seu tercer àlbum, 'Hit me hard and soft', sense la presentació prèvia de senzills. L'àlbum, que consta de deu cançons, mostra una àmplia gamma de sons i estils, destacant la col·laboració del seu germà Finneas a la producció.

Al llarg de 'Hit me hard and soft', Billie Eilish explora diferents temes i emocions, mantenint el seu característic estil musical. L'àlbum reflecteix la llibertat creativa i la capacitat per experimentar amb diferents gèneres.

Els fans han elogiat la diversitat de sons a l'àlbum, així com la profunditat de les lletres. Cançons com 'Bittersuite' i 'Blue' han estat especialment destacades per la seva emotivitat i poder líric.

Amb aquest llançament, Billie Eilish continua consolidant la seva posició com una de les figures més influents en la música pop contemporània. La seva capacitat per reinventar-se i sorprendre la seva audiència la manté com una artista rellevant al panorama musical actual.

Els anteriors àlbums de Billie Eilish

Billie Eilish, nascuda el 18 de desembre de 2001 a Los Angeles, Califòrnia, és una cantant i compositora nord-americana que ha deixat una marca significativa a la indústria musical des del seu ascens a la fama. Des d'una edat primerenca, Eilish va mostrar un talent innat per a la música, sent criada en una família de músics i actors.

El seu primer llançament significatiu va ser la cançó "Ocean Eyes", escrita pel seu germà Finneas O'Connell el 2015 com a part d'un projecte escolar. La cançó, gravada al dormitori de casa seva, va ser pujada a SoundCloud i ràpidament va guanyar popularitat, cosa que va portar Eilish a signar amb Interscope Records a l'edat de 14 anys.

El 2017, Eilish va llançar el seu EP debut, "Don't Smile at Me", que incloïa èxits com "Bellyache" i "Idontwannabeyouanymore". Aquest treball va establir el seu estil distintiu, caracteritzat per lletres fosques i una barreja única de pop, electrònica i elements alternatius. L'EP va rebre elogis de la crítica i va solidificar el seu estatus com una artista emergent que cal tenir en compte.

El 2019, Billie Eilish va llançar el seu primer àlbum d'estudi, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", que va ser aclamat per la crítica i va catapultar la seva carrera a noves altures. L'àlbum incloïa èxits com "Bad Guy", "Bury a Friend" i "When the Party's Over", i mostrava una maduresa artística impressionant per a una artista tan jove. Eilish va coescriure i va coproduir l'àlbum amb el seu germà Finneas, i el seu èxit la va convertir en una de les artistes més influents de la indústria musical actual.

El 2021, Eilish va llançar el seu segon àlbum d'estudi, "Happier Than Ever", que va continuar explorant temes d'angoixa emocional i creixement personal. L'àlbum va rebre elogis de la crítica i va ser aclamat per la seva introspecció i evolució artística. Cançons com "Therefore I Am" i "My Future" van ressonar amb els oients i van solidificar encara més la seva posició com una de les principals veus de la seva generació.